Babasının izinden gidiyor 12 yaşında gelen Türkiye şampiyonluğu

İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda 2007, 2008, 2009 doğumlu bine yakın minik atletin rekor katılımıyla Turkcell Türkiye U14 Salon Atletizm Festivali gerçekleştirildi.

Aydın’ı temsilen U14 Salon Atletizm Festivaline katılan 2008 doğumlu (12 Yaş) Koray Uygun 60 metre engelli kategorisinde 10.03 sn. derece ile altın madalyanın sahibi olarak ilk kez katıldığı ulusal müsabakada Türkiye Şampiyonu oldu.

Katıldığı ilk ulusal müsabakada elde ettiği Türkiye Şampiyonluğu ile büyük bir başarıya imza atan Atlet Koray Uygun’u sayısız başarıları bulunan eski milli atlet ve aynı zamanda atletizm antrenörü olan babası Burak Uygun yetiştiriyor.



Eğitimde Hayatında da Başarılı

Başarılı Atlet Koray Uygun, Mustafa Kiriş Ortaokulu’nda eğitim hayatına devam ediyor. 6’ncı sınıf öğrencisi olan Koray Uygun, 98,8 not ortalamasıyla hem eğitim hayatında hem de spor hayatında başarılı olunabileceğinin en büyük örneklerinden biri oldu.



“Oğlumla Gurur Duyuyorum”

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Antrenörü Burak Uygun, “U14 Salon Atletizm Festivali’ne katılımın çok fazla olması nedeniyle zorlu geçmesine rağmen oğlum Koray Uygun’un ilk defa katıldığı şampiyonada Aydın’ı en iyi şekilde temsil ederek Türkiye Şampiyonluğunu elde etti. Oğlum Koray Uygun’un hayatında spora büyük bir yer ayırması, başarılı bir sporcu olması ve 12 yaşında olmasına rağmen katıldığı ilk ulusal müsabakada şampiyonluk elde etmesinden dolayı gurur duyuyorum. Desteklerinden dolayı Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu’na teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



Fillikçioğlu Baba ve Oğlunu Tebrik Etti

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu da, Atletizm Antrenörü Burak Uygun ve Atlet Koray Uygun’u elde ettikleri Türkiye Şampiyonluğu derecesinden dolayı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

AYDIN 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:48

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