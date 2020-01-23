Aydın'da trafik kazası; 2 yaralı

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Aydın'ın Efeler ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu bir aracın takla attığı kazada sürücüler hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Girne Mahallesi İsmet Sezgin Bulvarı üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İki aracın karıltığı kazada araçlardan biri çarpmanın etkisiyle takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araç sürücüleri yaralanırken, olay yerine gelen 112 Hızır Acil ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücülerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

AYDIN 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:48

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