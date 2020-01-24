Atıl durumdaki okul köylünün hizmetine sunulacak

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Uzun zamandır atıl vaziyette bulunan Alanlı Köy Okulu, Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü’nden devralınarak, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın aracılığıyla halkın hizmetine sunulacak.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatı ile Alanlı Mahallesi’nde bulunan eski köy okulunun tadilat işlerine başladı.

Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğünün ortak çalışma yaptığı okulda, Fen İşleri Müdürlüğü okul binasının boyabadana, çatı tadilat işlerini Avrupa standartlarına uygun engelli giriş çıkış yollarını üstlendi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ise okul bahçesinde çok amaçlı açık spor sahası, parke taşı döşeme, çimlendirme işini üstlendi.

Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü’nden devralınan ve uzun zamandır atıl vaziyette bulunan Alanlı Köy Okulu, Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü aracılığı ile halkın hizmetine sunulacak.

AYDIN 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:48

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