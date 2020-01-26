Aydınlı Uzman Çavuş silah kazasında şehit oldu

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa İlçe Jandarma Karakolunda görevli Aydınlı Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Öztürk, temizlediği silahının ateş alması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düştü.

Edinilen bilgiye göre; Sinanpaşa İlçe Jandarma Karakolunda görevli Jandarma Uzman Çavuş Sinan Öztürk, silahını temizlediği sırada ateş alması sonucu ağır yaralandı. Ağır yaralanan Öztürk, 112 ambulansı ile Sinanpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan 5 ay önce evlendiği öğrenilen Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Öztürk şehit düştü. Acı haberi alan şehidin Kuyucak’taki ailesi Afyon’a hareket etti. Öztürk’ün baba ocağı Kuyucak’ın Yamalak Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.

AYDIN 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:47

GÜNEŞ 08:11

ÖĞLE 13:26

İKİNDİ 16:08

AKŞAM 18:31

YATSI 19:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.