Metin Yavuz; “Yaygaralarla üreticinin değil, fırsatçıların ekmeklerine yağ sürüyorlar”

– AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK Üyesi Metin Yavuz, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

6.8 büyüklüğündeki Elazığ depreminde hayatını kaybedenlere Allah’ta rahmet ve yaralılara da acil şifalar dileyerek konuşmasına başlayan Metin Yavuz, “AK Parti, ahde vefanın partisidir. Çok şükür, partimizin ahde vefayı asla ihmal etmeyen bir lideri var. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ülke için, bu millet için mücadelesini verdiği davasını sahiplenen, bu davaya gönül verdiği için şuan bu salonu dolduran her bir dava arkadaşım ile gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bizler aziz milletimizle beraber, dün olduğundan daha fazla bir inançla, daha fazla bir gayretle ve daha büyük bir kararlılıkla, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yanında saf tutmaya, O’nun davasına sahip çıkmaya devam edeceğimizi, O’nu hiçbir şekilde yalnız bırakmayacağımızı tüm şer odaklarına buradan bir kez daha ilan ediyorum” dedi.

20 Aralık’ta büyük Türkiye’nin bütçesinin AK Parti ve MHP’nin kabul oyları ve de Cumhur İttifakının tam desteğiyle kabul edildiğine işaret eden Yavuz, şöyle konuştu:

“2020 yılı bütçemiz, 1 trilyon 82 milyar 21 milyon TL. Ekonomimiz her geçen gün daha da güçleniyor. 2002’de faiz giderimiz yüzde 43,2’ydi. 2020’de faiz öngörümüz yüzde 12,7. 2002’de bize bırakılan eski Türkiye’de toplanan her 100 TL verginin 85 TL’si faize gidiyordu. Oysa şimdi her 100 TL verginin sadece 17 TL’si faize gidiyor. Bakın ülkemiz ekonomi olarak nereden nereye geldi. Eski Türkiye de alınan vergiden elimizde kalan pay o kadar küçüktü ki, yatırım yapmak imkansız haldeydi. Oysa şimdi, alınan vergilerin yüzde 80’ninden fazlası yatırıma gidiyor”



“Aramızdaki kırgınlıkları, dargınlıkları gidermeli, yaşadığımız şehirde hemşehrilerimiz ile gönül köprülerimizi yeniden inşa etmeliyiz” diyen Yavuz, sözlerini şöyle tamamladı:

“Tabi bizler bu çalışmaları yürütürken, bir yandan da şehrimize sahip çıkmalıyız. Örneğin büyükşehir belediyesi başta olmak üzere CHP’li belediyelerin kentimize ne kazandırdığını veya neyi kaybettirdiğini de takip etmeliyiz. Bakınız özellikle son zamanlarda bir jeotermal furyası tutturdular. Muhalefetin vekilleri başta olmak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanı Hanımefendi çevreci olduklarını iddia ederek, jeotermallere hayır diye bir yaygara koparıyorlar. Bu da yetmez gibi, Kızılcaköylü hemşehrilerimizi de o oyuna alet etmeye çalışıyorlar.

‘Jeotermal santraller incire ve zeytine zarar veriyor’ diyerek başlattıkları bu algıya maalesef inananlar var. Oysa incir son 10 yılın en yüksek rekoltesinde gerçekleşti. Bu gibi yaygaralar ile aslında üreticinin değil, fırsatçıların ekmeklerine yağ sürüyorlar. Geçtiğimiz gün il başkanımız ve ilçe başkanımızın yanı sıra DSİ Bölge Müdürümüz ve İl Spor Müdürümüz ile birlikte Kızılcaköy’e gittim. Orada eylem yapan hemşehrilerimizi nöbet tuttukları çadırda ziyaret ettim. Bu yıl incirin son on yılın en yüksek rekolte de gerçekleştiğini, akredite edilmiş olan bir firma tarafından hazırlanan jeotermal raporunun birkaç ay içerisinde açıklanacağını, beklemenin faydalı olacağını onlarla da paylaştım. Çünkü, ortada bilimsel bir veri yokken algıya kapılmak üreticilerimizin zararına olacaktır. Yakın süreçte de üreticilerin zarar etmelerinin önlerine yine biz geçtik. Hatırlayın, incir fiyatları 5 TL seviyelerine kadar inmişti. Aydın milletvekilleri olarak yapmış olduğumuz girişimler sonrasında müdahale alımı yapılarak incir fiyatlarının normal seviyelere çıkmasını yine biz sağladık ama yerel iktidara bakıyoruz kendilerinin bu gibi dönemlerde tek bir girişimi yok. ‘Çevreciyiz’ diyorlar, ama söz verdikleri arıtmaları yapmıyorlar”

AYDIN 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:47

GÜNEŞ 08:11

ÖĞLE 13:26

İKİNDİ 16:08

AKŞAM 18:31

YATSI 19:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.