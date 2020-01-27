Efelerin körüklü çizmesi ülke sınırlarını aştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Efelerin körüklü çizmesi ülke sınırlarını aştı

DHA

- AYDIN'da, 25 yıldır körüklü çizme imalatı yapan İzzet Erkaç (50), geçen yıl Almanya, Hollanda ve Fransa gibi ülkelere ürünü satarak, ülke ekonomisine katkı sağlamaya başladı.
İncirliova ilçesi Zafer Mahallesi'nde, 1995 yılında açtığı 30 metrekarelik iş yerinde Efelerin ve Yörüklerin giydiği körüklü çizmeyi üreten evli ve 2 çocuk babası İzzet Erkaç, ürünü yurt dışına pazarlamaya başladı. Hayvan derisinden yapılan körüklü çizmelerin 8 köşelisini Türkler tercih ederken, daha az köşelisini ise Avrupalılar beğeniyor. İki haftada tamamlanan ürün, yaklaşık 150 işlemden geçiyor. 8 köşeli bir çift çizme, 128 kıvrımdan oluşuyor. En uzun süren işlem ise kıvrım yapımı oluyor. Tamamlanan çizmeler Almanya, Hollanda ve Fransa'daki müşterilere kargoyla yollanıyor.
Efe çizmesinin Aydın'ın kültürü olduğunu belirten İzzet Erkaç, çiftini 1000 TL'ye mal ettiği ürünün özelliklerinden şu sözlerle bahsetti:
"Körüklü çizmeler, kültürel bir konu olduğundan körüklerin sayısı çok önemlidir. 8 körüklü çizme yapıyoruz. Her körüğün anlamı vardır. Yiğitlik, mertlik, cömertlik, hoşgörü, vatanseverlik, milliyetçilik, misafirperverlik ve alçakgönüllülük." 

AYDIN

27 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:46
  • GÜNEŞ 08:10
  • ÖĞLE 13:26
  • İKİNDİ 16:08
  • AKŞAM 18:32
  • YATSI 19:51
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tabancasını temizlerken göğsünden vurularak ölen uzman çavuş, toprağa verildi
YEREL HABERLER Tabancasını temizlerken göğsünden vurularak ölen ...
TFF 3. Lig: Nazilli Belediyespor: 2 - Kelkit Belediyspor:1
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Nazilli Belediyespor: 2 - Kelkit ...
Aydın’ın sultanları Beylikdüzü deplasmanında rahat kazandı
YEREL HABERLER Aydın’ın sultanları Beylikdüzü deplasmanında rahat ...
Nazilli Belediyespor - 1954 Kelkit Belediyespor: 2-1
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor - 1954 Kelkit Belediyespor: 2-1
Metin Yavuz; “Yaygaralarla üreticinin değil, fırsatçıların ekmeklerine yağ sürüyorlar”
YEREL HABERLER Metin Yavuz; “Yaygaralarla üreticinin değil, ...
Aydınlı Uzman Çavuş silah kazasında şehit oldu
YEREL HABERLER Aydınlı Uzman Çavuş silah kazasında şehit oldu
Genç modacılar tasarımlarıyla yarıştı Moda endüstrisinde sürdürülebilirlik elçileri belli oldu
YEREL HABERLER Genç modacılar tasarımlarıyla yarıştı Moda ...
AK Partili Yavuz dünyanın en büyük arıcılık festivaline katıldı
YEREL HABERLER AK Partili Yavuz dünyanın en büyük arıcılık ...
Hamileler deprem anında kendilerini ve bebeklerini nasıl korumalı? Uzmanlar’dan deprem anında ‘hayat üçgeni’ sistemi tavsiyesi
YEREL HABERLER Hamileler deprem anında kendilerini ve bebeklerini ...
Zeytinyağı kalite yarışması kazananları madalyalarını aldı
YEREL HABERLER Zeytinyağı kalite yarışması kazananları madalyalarını ...
Nazilli Belediyespor parkede galip geldi
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor parkede galip geldi
Nazilli Belediyesi’nden evleri yanan Işıklar halkına şefkat eli
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi’nden evleri yanan Işıklar halkına ...
Efeler’de “Enfeksiyon hastalıkları ve aşılar” konuşuldu
YEREL HABERLER Efeler’de “Enfeksiyon hastalıkları ve aşılar” ...
Söke Belediyesi’nden deprem bölgesine yardım eli
YEREL HABERLER Söke Belediyesi’nden deprem bölgesine yardım eli
Evde Hint keneviri yetiştirmek için ışıklandırma sistemi
YEREL HABERLER Evde Hint keneviri yetiştirmek için ışıklandırma ...
Kuşadası’nda uyuşturucu imalatcısına operasyon
YEREL HABERLER Kuşadası’nda uyuşturucu imalatcısına operasyon
Aydın Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesine yardım elini uzattı
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesine yardım ...
CHP'li belediye başkanlarıdan Elazığ'a yardım CHP Aydın İl Başkanı Çankır; "Birlikteyiz Elazığ"
YEREL HABERLER CHP'li belediye başkanlarıdan Elazığ'a yardım CHP ...
Ahmet Nur Çebi, Söke Beşiktaşlılar Derneği’ni açtı
YEREL HABERLER Ahmet Nur Çebi, Söke Beşiktaşlılar Derneği’ni açtı
(Özel haber) Ahmet Nur Çebi: "Beşiktaş için en doğru kararı vereceğiz" Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Hocamızla vedalaştık"
YEREL HABERLER (Özel haber) Ahmet Nur Çebi: "Beşiktaş için en doğru ...
Başkan Kaplan'dan Elazığ için yardım çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Kaplan'dan Elazığ için yardım çağrısı
Aydın filede Beylikdüzü sınavında
YEREL HABERLER Aydın filede Beylikdüzü sınavında
Nazilli'de 13 ev yandı, koyunlar telef oldu
YEREL HABERLER Nazilli'de 13 ev yandı, koyunlar telef oldu
Nazilli’de çıkan yangında 8 ev küle döndü
YEREL HABERLER Nazilli’de çıkan yangında 8 ev küle döndü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X