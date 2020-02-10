AK Partili Yavuz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca’ya cevap verdi

Hafta sonu gerçekleştirilen CHP Aydın İl Kongresinde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca’nın, Millet İttifakı’yla 24 Haziran ve 31 Mart seçimlerinde iktidar tarafından kurulan tuzakları bozulduğu yönündeki açıklamalarına, AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz sert sözlerle cevap verdi.

AK Partili Yavuz, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu CHP’nin PKK’nın siyasi uzantısı olduğunu, HDP ile kol kola olduğunu ifade ederek, ‘‘Kundaktaki bebekten, yaşlılarımıza, ülkemizin bekası için mücadele veren kahramanlarımızı şehit eden hain terör örgütü PKK’nın arka bahçesi, TBMM’sinde o hainlerin sözcüsü olan HDP ile kol kola giren ve bu ülkenin menfaatine olan her bir proje de onlar ile birlikte el kaldırıp istemezuk diyen, onlarla bir olup gezi olaylarında vatandaşları galeyana getirerek kaos ortamı yaratmaya çalışan sizler asıl kirli hesapların peşindesiniz. Fetöcü hainler tarafından 15 Temmuz gecesi yapılan hain kalkışma da sizin genel başkanınız tankların arasından kaçarak televizyon karşısında bacaklarını uzatıp, bir güzel kahvesini yudumlayarak gelişmeleri izlerken, bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aziz milletimiz ile birlikte o alçakların karşısında dik durmuştur. Sizler sırf Erdoğan gitsin diye seçilmiş milletvekillerinizi bir başka partiye verenlersiniz. O vekillerinizin boyunlarının nasıl bükük kaldığı halen daha hafızalardaki yerini korumaktadır. Sizlerin iktidar olma, bu ülkeye hizmet etme gibi bir amacınız yok. Zaten bu aziz millet partinizin yer aldığı hükümetlerde ülkeyi ne hale soktuğunuzu bildiği için size o şansı bir daha asla vermeyecektir. Tek adamlıktan bahsediyorsunuz, oysa bu ülkede bir tane tek adam varsa o da yıllardır girdiği her seçimi kaybeden ama koltuğunu asla bırakmayan sizin genel başkanınız olan Kılıçdaroğlu’dur’’ dedi.

AK Partili Yavuz, “1 yıllık belediye bütçesini 10 yılda kullandınız. 9 yıllık bütçeyi ne yaptığınızı açıklayın”

Partisinin il kongresinde görevde olduğu süre içerisinde hayata geçirdiği projeleri anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun “Aydın’ın tüm köylerine yolları biz yaptık, sularını biz verdik” sözlerini eleştiren AK Partili Yavuz, ‘‘ Köyleri susuz bırakmadığınız için mi geçen yıl seçim çalışmaları için gittiğiniz Karpuzlu ilçemizde suyumuz yok başkan diyen mahalle muhtarımızı azarladınız. Siz değil misiniz vatandaşların haftanın kaç günü suyumuz akmıyor eleştirileri karşısında panikleyerek konuyu kapatmaya çalışan’’ sorusunu yöneltti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun, 2009 dan bu yana belediye başkanlığını yaptığı Aydın’ın genelinde elle tutulur bir projesi olmadığını ifade eden AK Partili Yavuz, “Hanımefendi partisinin il kongresinde yaptığı konuşmasında, göreve geldiği günden bu güne milyarlarca lira yatırım yaptığını ifade etmiş. Demiş ki 2009 yılında göreve geldiğimiz ilk 5 yılda verdiğimiz tüm sözleri tuttuk. Ne yapmış, Aydın Belediye Hizmet Binasını tamamlayarak büyük bir kent meydanı yapmış. Buraya dikkat. Büyük Kent Meydanı. Evet ifade ettiği gibi şehrimize büyük bir kent meydanı kazandırdı kendisi. Ama mevcut ormanlık alanı yok edip, yerine beton yığınlarından oluşturduğu bir meydanı hayata geçirdi. Meydandaki ağaçları tarihe gömen aynı hanımefendi hatırlayın, gezi eylemleri çerçevesinde İstanbul’da sözde ağaç katliamını bahane ederek meydanlarda yürüyüşlere katılmış şov yapmıştı. Efendim, yurdumuzdaki birçok havalimanından daha büyük bir otogarı yine şehrimize kazandırmış. Aydın otogarını görmeyenler zannedecek ki, sanki İstanbul havalimanı büyüklüğünde bir otogar yaptı. İlk dönemine ait iki tane projeden bahseden Çerçioğlu, ikinci döneminde ise toplamda 1 Milyar 850 Milyon TL yatırım yaptığını ifade ediyor. Bakıyoruz anlatılan projelerin büyük bir çoğunluğu yol ve kanal çalışması. Birkaç tane yeşil alan ve park yapımı. Ege Et’den bahsediyor. Diyor ki, üreticiden direk Aydın’lı tüketiciye kaliteli ve ucuz eti ulaştırıyoruz. Hani şu Aydın’ın birçok ilçesinde şubesini kapattığı ama İzmir de yeni şubelerini açtığı. Gerçekten de gülmemek elde değil. İlçe bazlı yaptığı yatırımlardan bahsederken bazı rakamları telaffuz etmiş. Örneğin Kuşadası’na 777 milyon TL yatırım yapmış. Bakıyoruz, ilçemizde elle tutulur hayata geçen bir proje göremiyoruz. TARİŞ alanıyla ilgili zamanında vatandaşın önüne sandık koydular, oylama da yeşil alan kalması yönünde görüş çıktığı için söz vermesine rağmen şimdi o alanın altını otopark üzerini kültür merkezi yapacağını belirtiyor. 60 köyün yolu ve suyu olmadığını iddia ederek hem yolu hem de suyu oradaki vatandaşlarımıza kendisinin kazandırdığını il özel idarenin hiçbir şey yapmadığını iddia ediyor. Arkadaş, siz değil misiniz seçim çalışması için gittiğiniz Karpuzlu’da Tekeler Muhtarı tarafından başkanım köyümüzde suyumuz yok diye eleştirilen. Aynı muhtarımızı gel bakayım sen buraya diyerek onca insanın içinde azarlamaya kalkan. 10 yıl boyunca toplam da sadece1 milyar 850 milyon TL yatırım yapmışsınız. Oysa belediyenin yıllık bütçesi 1 milyarın üzerinde. Siz bir yıllık bütçenizi 10 yıl boyunca kullanmışsınız. Geri kalan 9 yılın bütçesinin nerede nasıl kullanıldığını açıklayın” dedi.

“İnsanları kirli siyasetinizde kullanmaktan vazgeçin”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun Jeotermallerin zararlı olduğu yönünde yaptığı açıklamaları da şov olarak değerlendiren AK Partili Yavuz, “Jeotermallerin çevreye zararının olup olmadığı konusunda akredite edilmiş bir kurum tarafından araştırmaların yapılarak raporların hazırlandığını ve bununda yakın bir zaman içerisinde kamuoyu ile paylaşılacağını zaman zaman açıklamıştım. Kendileri Kızılcaköy’de görülmezken ben iktidar bir partinin milletvekili olarak o köye tek başıma giderek vatandaşlarımız ile bir araya geldim. Onlara da bunları anlattım. Ortada resmi olarak açıklanan bir şey yokken, huzursuz olmamaları gerektiğini, hele hele başkalarına alet olmamaları gerektiği konusunda düşüncelerimi paylaşmıştım. Ama bakıyoruz, CHP zihniyeti yine Kızılcaköy’den bir vatandaşımızı almış kongrelerinde misafir etmiş ve eline mikrofon vererek jeotermal üzerinden algı yapmaya çalışıyorlar. Yazıktır, günahtır. Siyaset böyle yapılmaz. İnsanları kirli siyasetinizde kullanmaktan vazgeçin” diye konuştu.

AYDIN 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:36

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