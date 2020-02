‘Gündem Ekonomi Aydın’ toplantıları Germencik ile devam etti

Aydın Ticaret Odası’nın 115. Yıl etkinlikleri kapsamında başlattığı Gündem Ekonomi toplantıları devam ediyor. AYTO tarafından düzenlenen beşinci Gündem Ekonomi toplantısı olan Gündem Ekonomi Germencik Toplantısı geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Germencik Kaymakamı Ayhan Işık ve Kamu müdürleri AYTO’nun Germencik ilçesinden kayıtlı üyeleriyle buluşup sorun ve taleplerini dinlediler.

Toplantının açılış konuşmasını ve Aydın’ın genel ekonomik durumu ve Germencik ilçesinin ekonomik durumunu anlatan bir sunum gerçekleştiren TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken “Sayın Vali’m, Sayın Kaymakam’ım, Sayın Belediye Başkan’ım, Kamu kurumlarımızın çok değerli müdürleri, temsilcileri ve Aydın Ticaret Odası’nın asıl sahibi olan çok kıymetli üyeleri, hepinizi Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve şahsım adına en derin saygılarımla selamlıyorum, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Gündem Ekonomi Germencik diyoruz çünkü biz iş dünyasının, biz Türk özel sektörünün bütün gündemi ülkemiz adına da, kalkınma adına da ekonomi. Ekonomik olarak güçlü olmadığımız bir dünyada ne dış politikada, ne iç politikada, ne sağlıkta, ne sanayide, hiçbir yerde güçlü olamazsınız. Ve kalkınmanın gücü yerelden başlar. Eğer yerelde ekonomiyi güçlendiremezseniz, ulusal bir ekonominin güçlü olması beklenemez. Biz de bugün itibari ile Germencik’te gündem ekonomi derken, daha öncesinde Gündem Ekonomi Koçarlı dedik, Gündem Ekonomi Köşk dedik, Gündem Ekonomi Karpuzlu dedik, Gündem Ekonomi İncirliova dedik. Bundan sonrasında ise Gündem Ekonomi Çine diyeceğiz ve bu şekilde devam ederek son olarak da Gündem Ekonomi Aydın diyeceğiz. Peki gündemimiz ekonomi ise, aslında ülkenin kalkınmasına, ülkenin tüm vergi sisteminin ayakta kalmasına temel taşı olan siz değerli üyelerimiz. Bizler bugün Aydın Ticaret Odası’nın tüm unsurları ile birlikte Germencik’in, Ortaklar’ın sokaklarında hep birlikte üyelerimizin yanında, onları birebir ziyaret ettik. Biz kamu özel sektör buluşmalarını çok önemsiyoruz çünkü kamu, özel sektörden haberdar olursa sorunları çözebilir. Özel sektör tek tek gidip kamuya ulaşamayabilir ama bugün birebir direk sorunlarımızı, çözüm önerilerimizi, eleştirilerimizi medeni çerçevede burada ifade edebiliriz. Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor, bu hafta şehitlerimiz oldu. Eğer biz bugün burada oturabiliyor, bu yemeği yiyebiliyor, burada birbirimizle konuşabiliyorsak biz her şeyi o şehitlerimize borçluyuz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dileyerek, hepinizi tekrar saygı ile selamlıyorum” dedi.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, ekonomik kalkınma için birlikte hareket etmenin önemine vurgu yaparak “Sayın Başkanımızın da bahsettiği gibi gündemimiz ekonomi. Bizler de ev sahipliği yaptığımız ilçemizin ekonomisinden başlı başına sorumluyuz. Sizlerle beraber dokunmamız gereken her yere beraber dokunmaya ant içtik ve göreve geldiğim ilk günden beri amacımız memleketimizin katma değerini artırmak, Germencik’i layık olduğu yere getirmektir. Bizler kendi başımıza bir şey yapamayız. Bunu yaparken devletin kendi varlığı ile, Kaymakamı ile, Odası ile, temsilcileri ile beraber kalkacak bir yük. Bizler burada her açıdan bu konuya dokunmaya hazırız” dedi.

Germencik Kaymakamı Ayhan Işık ise gerçekleştirdiği konuşmada ise “Öncelikle Gündem Ekonomi Germencik programının ilçemizde düzenlenmesi nedeniyle Aydın Ticaret Odası Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Burada konuşulanlarda kamu kurumları ve bizlerin istifade edileceğine inanıyorum. Germencik ilçemiz özellikle ulaşım anlamında, ekonomik faaliyetlerin, üretimlerin pazarlanması noktasında deniz yolu, kara yolu, hava yolu açısından çok avantajlı bir konuma sahiptir. İlçemizde incir, zeytin, pamuk üretimi başta olmak üzere, enerji sektörü anlamında da jeotermal enerji ön planda gündeme gelmektedir. Hepinize teşekkür ediyor, hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Programın hayırlı olmasını temenni ediyorum ”dedi.

Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay gerçekleştirdiği konuşmada Gündem Ekonomi Toplantısı’nı düzenleyen Aydın Ticaret Odası’na teşekkür ederek ve hayırlı bir toplantı olmasını dileyerek “Aydın tümü ile, Germencik de bunun içerisinde coğrafya açısından bu ülkenin çok şanslı yerlerinden birinde bulunuyor. Hem son derece verimli toprakları, hem de ülkenin en zengin noktalarından, sanayi noktalarından biri. İzmir’e oldukça yakın. Tarımsal üretim açısından çok zengin, hem de olağanüstü bir yer altı kaynağına sahip. Bu çerçevede ekonomik hayatını sürdürmeye çalışıyor. Bu çabasında birazdan ele alacağımız elbette bir takım sorunları, sıkıntıları olabiliyor. Ama bir şeye odaklanmanızı, bir şeyi önemsemenizi rica ediyorum. Sizin elinizdekinin farkında olmanızı ve bundan yararlanarak, bu ülkeye, kendinize, şehrinize daha fazla nasıl katarız diye düşünmenizi rica ediyorum. Yıllar evvel bu ülkeyi kurarken Mustafa Kemal Atatürk’ün bize hitaben söylediği önemli sözlerden birisi “Bu ülkeyi silahla, savaşla, canımızı, kanımızı vererek kazandık ama gerçekten bu ülkenin ayakta durmasını istiyorsanız ekonomik anlamda da bağımsızlığınızı kazanın”. Bunun yolu üretimden geçer, üretim yapmadan ayakta duramazsınız, bağımsız kalamazsınız. “Köylü milletin efendisidir” der Mustafa Kemal Atatürk. Yani gerçek üretici olan sizler bu milletin efendisisiniz. Buradan ticaret ve sanayi ile uğraşan insanlar olarak bizim çıkaracağımız şey, bizim de üretimi artırmamız gerekiyor. Hangi sektörde çalışıyorsak çalışalım, hizmet sektörü olsa da işinizi mükemmel yapmaya çalışın. Hepimiz üzerimize düşen işi en iyi şekilde yapmaya çalışmalıyız ki ekonomik açıdan güçlü olalım, ayakta durabilelim, kimseye muhtaç olmayalım” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken’in sunumu ile Germencik ilçesinin ekonomisinin masaya yatırıldığı ve bölgedeki potansiyel sektörlerin iletildiği Aydın Ekonomi Raporu anlatıldı ve Gündem Ekonomi Germencik Toplantısı kapsamında yapılan İlçe Algı ve Beklenti Anketi sonuçları ele alınarak resmi kurumlar ve kurum müdürleri ile ilçe ekonomisi hakkında sorun, talep ve beklentiler görüşüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.