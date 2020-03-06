Aydın’da büyükbaş hayvan yetiştiricileri bilinçlendirilecek ADSYB’nin projesi GEKA tarafından desteklendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aydın’da büyükbaş hayvan yetiştiricileri bilinçlendirilecek ADSYB’nin projesi GEKA tarafından desteklendi

İHA

Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (ADSYB) tarafından hazırlanan 'Büyükbaş Hayvancılık Eğitim Merkezi Fizibilite Raporu' ve GEKA tarafından desteklenen proje ile Aydın'daki büyükbaş hayvan yetiştiricileri bilinçlendirilecek. 26 Şubat 2019 tarihinde yürütülmeye başlanan projenin fizibilite raporu tamamlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan ADSYB Başkanı Mehmet Sedat Güngör, kurulması planlanan 'Büyükbaş Hayvancılık Eğitim Merkezi' ile yetiştiricilerin bilinçlendirileceğini söyledi.

Aydın’da büyükbaş hayvan yetiştiricileri bilinçlendirilecek ADSYB’nin projesi GEKA tarafından desteklendi

Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (ADSYB) tarafından hazırlanan ‘Büyükbaş Hayvancılık Eğitim Merkezi Fizibilite Raporu’ ve GEKA tarafından desteklenen proje ile Aydın’daki büyükbaş hayvan yetiştiricileri bilinçlendirilecek. 26 Şubat 2019 tarihinde yürütülmeye başlanan projenin fizibilite raporu tamamlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan ADSYB Başkanı Mehmet Sedat Güngör, kurulması planlanan ‘Büyükbaş Hayvancılık Eğitim Merkezi’ ile yetiştiricilerin bilinçlendirileceğini söyledi.
“Yatırım maliyeti 8 milyon 800 bin TL”
ADSYB olarak, 10. Kalkınma Planı Hayvancılık Raporu’nda da hayvancılık ile ilgili ülkemizin zayıf yönleri olarak belirtilen hususlar arasında vurgulanan “yetiştiricilerin teknik bilgi yetersizliği” sorunundan yola çıkarak çalışma başlattıklarını belirten Başkan Güngör, “İlimizin büyükbaş hayvancılık açısından sahip olduğu potansiyelin daha iyi değerlendirilmesi için proje hazırladık. Projenin amacı, Aydın’daki yetiştiricilerin büyükbaş hayvancılık ile ilgili eğitim eksikliklerinin giderilmesidir. Bu doğrultuda büyükbaş hayvancılık ile ilgili bir eğitim merkezi kurulması planlanmaktadır. Birliğimiz tarafından uzun vadede büyükbaş hayvancılık ile ilgili büyük bir platform oluşturulması ve sektörümüz başta olmak üzere ülke ekonomisine katkı sağlayacak hayvancılık cazibe merkezi oluşturulması hedeflenmektedir” diyerek süt sığırcılığı işletmesi, laboratuvar ve eğitim merkezinden oluşan projenin yatırım maliyetinin yaklaşık 8 milyon 800 bin TL olarak belirlendiğini söyledi.
Bu hedefler doğrultusunda projenin Aydın ili Bozdoğan Alamut Mahallesi mevkiindeki ADSB’ye ait arazide kurulmasının planlandığını kaydeden Birlik Başkanı Mehmet Sedat Güngör, “Kurulması planlanan büyükbaş hayvancılık ile ilgili uygulamalı eğitim merkezinin doğru bir şekilde dizayn edilmesi için, bu eğitim merkezinin fizibilite çalışması yapılmıştır. Projemizin fizibilite çalışmasını hazırlayan yüklenici firma ekibi bünyesinde ekonomik analist, profesör unvanına sahip veteriner hekim, mimar, istatistik ve ekonometri uzmanı ile diğer danışmanlar yer almıştır. Birliğimiz tarafından kurulması planlanan ADSYB Büyükbaş Hayvancılık Eğitim Merkezi’nin 3 ana bileşenden oluşması öngörülmüştür. Bunlar; Süt Sığırcılığı İşletmesi, Laboratuvar, Eğitim Merkezi’dir. Numunelerin analiz amacıyla çevre illere taşınması yörede üretilen sütün rekabetini azaltmaktadır. Bu sebeple Eğitim Merkezinde öngörülen laboratuvar ilimiz için önemlidir. Diğer bir birim olarak tasarlanan süt sığırı işletmesi ile; eğitim merkezinde düzenlenecek eğitim programları için uygulama fırsatı sağlanmış olacaktır. Bu tesiste, tahmini 675 ton süt üretimi olması hesaplanmış ve bu süt gelirlerinin eğitim merkezinin giderlerinin karşılanması için kullanılması hedeflenmiştir. ADSYB Büyükbaş Hayvancılık Eğitim Merkezi’nin 28 ay gibi bir sürede tamamlanması öngörülmüştür” diyerek merkezin kar amacı gütmeden faaliyet göstereceğini söyledi.
“Yetiştiricilerin yüzde 84’ü bu konuda eğitim almamış”
Projeyi hazırlarken anket çalışması da yaptıklarını belirten ADSYB Başkanı Mehmet Sedat Güngör, “Birlik üyelerimiz ile anket yoluyla yapılan saha çalışması sonuçlarına göre ise bilgi ve beceri eksikliğinin doğrudan işletmelere yansımasının sonuçlarından biri hayvanların süt verimliliklerindeki düşüklük ve diğer önemli husus ise karlılıktaki düşüklüktür. Anket yapılan yetiştiricilerimizin yüzde 84’ünün yaptıkları iş hakkında herhangi bir eğitim almadıkları görülmektedir. Proje kapsamında yapılan bu saha çalışması geri bildirimlerine göre eğitim hizmetleri ile ilgili görüşler yüksek bir oranla pozitif yöndedir. Uygulamalı bir eğitime katılmanın kendileri ve ya çalışanları için faydalı olacağına inanan işletme sahipleri oranı yüzde 87’dir. Proje kapsamında insan ve hayvan refahına uygun 150 kişiye eğitim imkanı sunan büyük bir eğitim salonu, ayrıca küçük gruplara eğitim imkanı sunabilecek şekilde küçük salonlara dönüştürülebilir kullanışlı bir bina mimarisi öngörülmüştür” diyerek Aydın’daki yetiştiricilerin daha bilinçli olması için çalıştıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Başkan Öndeş’ten Mursallılı kadın kooperatifçilere tam destek
YEREL HABERLER Başkan Öndeş’ten Mursallılı kadın kooperatifçilere ...
Ünlü Yazar Canan Tan, Aydın’da öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Ünlü Yazar Canan Tan, Aydın’da öğrencilerle bir araya ...
Söke’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği
YEREL HABERLER Söke’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği
ADÜ'de İdlib şehitleri hayrına lokma döküldü
YEREL HABERLER ADÜ'de İdlib şehitleri hayrına lokma döküldü
Başkan Öndeş’ten Dağyeni Mahallesi’ne ‘GERKOOP Süt Tankı’ müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Öndeş’ten Dağyeni Mahallesi’ne ‘GERKOOP Süt ...
Aydın'da ehil ve ehliyetli olmayan ustalar, artık mezarlıkta çalışamayacak
YEREL HABERLER Aydın'da ehil ve ehliyetli olmayan ustalar, artık ...
(Görüntülü) Didim açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı 14 göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Didim açıklarında göçmenleri taşıyan bot ...
Didim açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı: 14 göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Didim açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı: 14 ...
Didim’de mültecilerin imdadına Sahil Güvenlik yetişti Batan bottan kurtarılan 14 mülteci Didim’de hastaneye kaldırıldı Mülteci çocuklar “Yunan bizi batırdı, üzerimize benzin döktüler”
YEREL HABERLER Didim’de mültecilerin imdadına Sahil Güvenlik ...
Kalp krizi geçiren ormancı kurtarılamadı
YEREL HABERLER Kalp krizi geçiren ormancı kurtarılamadı
Meslektaşı kız arkadaşını öldüren polis: Barışmak için gitmiştim
YEREL HABERLER Meslektaşı kız arkadaşını öldüren polis: Barışmak ...
Otomobilde uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheliye gözaltı
YEREL HABERLER Otomobilde uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheliye ...
(Görüntülü) Devrilen iskeleden düşen dekorasyon ustası yaralandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Devrilen iskeleden düşen dekorasyon ...
Efeler’de festival heyecanı
YEREL HABERLER Efeler’de festival heyecanı
Kız arkadaşına kurşun yağdıran polis tutuklandı
YEREL HABERLER Kız arkadaşına kurşun yağdıran polis tutuklandı
Kuşadası’nda geri dönüşüm atıklarını kaçak toplayanlara zabıtadan operasyon
YEREL HABERLER Kuşadası’nda geri dönüşüm atıklarını kaçak ...
İnşaatta iskele devrildi; dekorasyon ustası yaralandı
YEREL HABERLER İnşaatta iskele devrildi; dekorasyon ustası yaralandı
Kaçak atık toplayıcısı kovalamacayla yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak atık toplayıcısı kovalamacayla yakalandı
Kuşadası’nda 10 ayda 10 bin 350 metrekare yeni yeşil alan oluşturuldu
YEREL HABERLER Kuşadası’nda 10 ayda 10 bin 350 metrekare yeni yeşil ...
Didim’de sağanak yağış etkili oldu
YEREL HABERLER Didim’de sağanak yağış etkili oldu
Aydın'da fuhuş operasyonu: 6'sı trans birey 11 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Aydın'da fuhuş operasyonu: 6'sı trans birey 11 ...
Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu, 3 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu, 3 şüpheli ...
Antrenörler okullarda çocuklara spor kültürünü aşılıyor
YEREL HABERLER Antrenörler okullarda çocuklara spor kültürünü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X