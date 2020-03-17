Koruma altındaki oklu kirpi, trafik kazasında telef oldu

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında tutulan Aydın’daki oklu kirpilerden biri trafik kazasında telef oldu. Oklu kirpinin gece yoldan geçen bir araç tarafından çarpılması sonucu telef olduğu belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince korunması için çeşitli önlemler alınan oklu kirpilerden biri dün gece Yenipazar Donduran yolu üzerinde telef olmuş vaziyette bulundu. Ölüm sebebi incelenen oklu kirpinin avlanma sonucu değil karayolundan geçerken bir aracın çarpması sonucu telef olduğu belirlendi.

Yetkililer, nesli tükenme tehlikesi altında olması dolayısıyla avlanılması yasak olan koruma altında olan oklu kirpilere karşı duyarlı olunmasını istediler.

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