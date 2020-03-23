Aydın’da Korona virüs tedbirleri gözden geçirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Korona virüs tedbirleri genelgesi kapsamında Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem başkanlığında ilçe müdürlerinin katılımı ile bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Düzenlenen toplantıda, gıda denetimleri esnasında uygulanması gereken koruyucu tedbirler ve işletmelerde dikkat edilmesi gereken hususlar konularına değinildi.

Ayrıca Gıda İşletmelerine verilmek üzere hazırlanan "Gıda İşletmelerinde Korona virüsten Korunmak İçin 10 Altın Kural" broşürleri ile Gıda Kontrol Görevlilerinin denetim esnasında kullanımı için tek kullanımlık kıyafet, maske, eldiven ve el dezenfektanı dağıtıldı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bakanlığımız gıda güvenilirliği açısından tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla Korona virüs hastalığı kaynaklı olağanüstü durumda da, gıdanın birincil üretiminden son tüketiciye arzına kadar, gıda hijyenine ilişkin genel kuralların kontrolünü kamudan aldığı yetki ile eksiksiz yürütmektedir” denildi.

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