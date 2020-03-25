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AYESOB Başkanı Çetindoğan; “Esnaf ve sanatkarımızı da bu süreçte zorlu günler bekliyor”

İHA

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Selahittin Çetindoğan, "Belirsiz süreli olarak kapatılan iş yerlerinden kazanç elde edemeyen esnaf, mevcutta olan ödemelerini gerçekleştirmek zorunda ve bununla ilgili bir çözüm arayışında" dedi.

AYESOB Başkanı Çetindoğan; “Esnaf ve sanatkarımızı da bu süreçte zorlu günler bekliyor”

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Selahittin Çetindoğan, “Belirsiz süreli olarak kapatılan iş yerlerinden kazanç elde edemeyen esnaf, mevcutta olan ödemelerini gerçekleştirmek zorunda ve bununla ilgili bir çözüm arayışında” dedi.
Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, yaptığı açıklamada; “Tüm dünyada etkisini hızla gösteren Covid19 virüsü ülkemizde de etkisini göstermeye başladı. Her geçen gün hasta sayımız artıyor ve maalesef bu can kayıplarıyla sonuçlanıyor. Korona virüsü tedbirleri kapsamında AYESOB olarak alınan önlemler arttırılmış olup, binamıza giriş yapan herkesin ateşi ölçülmektedir. Tüm personelimize maske ve eldiven dağıttık, çalışma masalarına ve binamızın görünebilir yerlerine dezenfektan yerleştirdik. Binamız sıklıklarla dezenfekte edilip çalışanlarımız ve üyelerimizin sağlığı için önlemler aldık. Yetkililerimizin aldığı tedbirler neticesinde sayının düşmesini ve bu virüsün biran önce ülkemizden arındırılmasını temenni ediyoruz. Bununla ilgili uymamız gereken hijyen kuralları ve gerekmedikçe sokağa çıkmama gibi önlemlerimiz mevcut” dedi.

İşyerlerini kapatmak zorunda olan esnaflara da değinen Çetindoğan, “Alınan tedbirler çerçevesinde iş yerini kapatmak zorunda kalan esnaf ve sanatkarımızı da bu süreçte zorlu günler bekliyor. Belirsiz süreli olarak kapatılan iş yerlerinden kazanç elde edemeyen esnaf mevcutta olan ödemelerini gerçekleştirmek zorunda ve bununla ilgili bir çözüm arayışında. Ülke olarak zor bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde esnafın ve hatta ihtiyaç sahiplerinin mağdur olmaması adına Vergi, SSK ve Bağkur primlerinin ertelenmesi, banka kanalları ile çekilen kredi ve kredi kartı ödemelerinin ertelenmesi, Esnafımızın ödemiş olduğu Kira stopajı, KDV, Muhtasar, Eğlence, tabela ve Çevre temizlik Vergilerinin ertelenmesi, Sektör işletmecilerinin KOSGEB kredi kapsamına alınması ve eğer mümkün ise mülk sahiplerinin kira ödemelerinde kiracılarına destek olmak adına 12 ay kira ödemelerini erteleyebilmesi, Vakıf ve Belediyeye olan kiraların yıl sonuna kadar ertelenmesi herkese rahat bir nefes aldıracaktır.
Bunların yanı sıra uyulması gereken hijyen ve sokağa çıkmama kurallarına da çok dikkat etmemiz gerekir. Sadece 65 yaş üstü değil hepimizin gerekmedikçe evlerimizden çıkmaması kalabalık ortamlara girmemesi gerekmektedir. Hepimiz üstümüze düşeni yaparsak ülke olarak bu süreci çok daha kolay ve az hasarla atlatırız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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