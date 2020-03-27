Söke'de tır traktöre çarptı; 1 yaralı

'Ben neden böyle görünüyorum?'

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Aydın'ın Söke ilçesinde, tırın traktöre çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, SökeMilas karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Söke'den Milas yönüne giden Muammer Doğan (37) yönetimindeki 54 KS 911 plakalı Tır, önünde seyreden Ali Gürcan'ın (30) kullandığı 09 SS 911 plakalı ot biçme makinası taşıyan traktöre arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen traktörün şoförü Ali Gürcan 112 acil sağlık ekipleri tarafından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Söke Milas yönünde kaza nedeniyle kapanan yolda trafik bir süreliğine tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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