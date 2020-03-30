Aydın Tabip Odası’ndan koruyucu siperlik yaptıran Kent Konseyi’ne teşekkür

Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu sağlık çalışanlarına dağıtılmak üzere koruyucu siperlik yaptıran Efeler Kent Konseyi’ne teşekkür etti.

Aydın Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada, “Koronavirüs salgınıyla mücadelede hastalarımızla yoğun temasta olan sağlık çalışanlarının korunması çok önemlidir. Bu kapsamda sağlık çalışanlarına dağıtılmak üzere koruyucu siperlik yaptıran Efeler Kent Konseyi Başkanı Gülsevil Ergünoğlu’na, Efeler Kent Konseyi Yönetim Kurulu ve meclislerine, Aydın Kadın Efeler Derneğimize, katkı sunan, emek harcayan herkese çok teşekkür ederiz. Bu salgında tüm kurumların mücadeleye katkı sunması çok değerlidir” denildi.

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