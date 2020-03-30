Efeler’de bahar temizliği

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yabani ot ve çim biçme çalışmalarına devam ediyor.

Park, bahçe ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra sokak aralarında da gerçekleştirilen yabani ot ve çim biçme çalışmaları kentin daha temiz ve güzel bir görünüme kavuşmasını sağlıyor.

Başkan Atay’ın talimatıyla Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen ve alanında uzman teknik personel denetiminde özenle gerçekleştirilen çalışmalarda, gerek halkın sağlığı, gerekse çevre düzenlemesi ön planla tutuluyor.

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