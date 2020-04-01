Halatlar bu defa virüsü yenmek için çekiliyor Ziyaretlere ara veren Aymelek, bu defa yaşlıların ikametine halatla ulaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Halatlar bu defa virüsü yenmek için çekiliyor Ziyaretlere ara veren Aymelek, bu defa yaşlıların ikametine halatla ulaştı

İHA

Aydın'da kimsesizlerin kimsesi sloganı ile yaklaşık 10 yıldır yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet veren Aymelek Derneği, Korona virüsü ile mücadeleye farklı bir boyut kazandırdı. Sosyal mesafeyi koruyup ve fiziki teması ortadan kaldıran Aymelek Derneği, apartman dairelerindeki faaliyetlerine halat sistemi ile devam ettiriyor.

Halatlar bu defa virüsü yenmek için çekiliyor Ziyaretlere ara veren Aymelek, bu defa yaşlıların ikametine halatla ulaştı

Aydın’da kimsesizlerin kimsesi sloganı ile yaklaşık 10 yıldır yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet veren Aymelek Derneği, Korona virüsü ile mücadeleye farklı bir boyut kazandırdı. Sosyal mesafeyi koruyup ve fiziki teması ortadan kaldıran Aymelek Derneği, apartman dairelerindeki faaliyetlerine halat sistemi ile devam ettiriyor.
Aydın’da yaşayan yüzlerce yaşlı ve engelliye sosyal desteğin yanı sıra ekonomik ve gıda maddesi ve yemek desteği sağlanması konusunda aracılık eden Aymelek Derneği, virüs nedeniyle yaşlıların evden çıkması yasaklanınca bu defa hizmete evden çıkamayan vatandaşların balkon ve pencere camlarına ulaştırdı. Dernek merkezinde özenle paketlenen yemekler tek kullanımlık kaplara konduktan sonra poşetleniyor. Sıcak sıcak paketlenen yemekler soğumadan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Kimsenin evine girmeden sokaktan herkese ulaşan derneğin gönüllü yardım ekipleri sosyal mesafeyi halat yardımı ile koruyup sıcak yemeklerini de bu şekilde ulaştırıyor.
Üke olarak zorlu bir süreçten geçtiklerini ancak bu zorluğun da el birliği ile üstesinden geleceğimize inandığını belirten Aymelek Derneği’nin kurucu başkanı Yurdagül Altınbaş, “Dernek olarak Korona virüsü yokken ildeki yaşlılarımızı derneğimizin merkezinde toplar yaşlılarımız için çeşitli etkinlikler düzenlerdik. Yaşlılarımız evde kalması gerekince ve sosyal mesafe uyarıların başlayınca hizmetlerimizi aksatmadan nasıl devam ettirebiliriz diye düşündük. Apartman dairelerinde oturan tüm yaşlılarımızla telefon görüşmesi yapıp sokak ile bağlantıyı sağlayabileceğimiz halat ayarladık. Her gün belli saatlerde ihtiyaç sahibi yaşlılarımız balkandan veya penceresinden ip sarkıtıyor. Biz de o ipe yaşlılarımızın sıcak yemeğini bağlayıp o eve ulaştırıyoruz. Virüse karşı kendi yöntemlerimizle tedbirimizi aldık. Sosyal mesafeyi koruyoruz, hizmetimize de devam ediyoruz” diye konuştu.
İçinde bulunduğumuz bu günlerde ihtiyaçların daha da arttığını ve herkese ulaşmaya çalıştıklarını belirten Yurdagül Altınbaş, iyilik hizmetlerine destek veren herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bir telefonla örgütlenen kadınlar sağlık çalışanları için üretime başladı
YEREL HABERLER Bir telefonla örgütlenen kadınlar sağlık çalışanları ...
Başkan Kaya, “28 günde tarih yazdık”
YEREL HABERLER Başkan Kaya, “28 günde tarih yazdık”
Adnan Menderes Müzesi’nde sona gelindi
YEREL HABERLER Adnan Menderes Müzesi’nde sona gelindi
AK Partili Yavuz; “Vatanımıza çekilecek hiçbir operasyona asla izin vermeyeceğiz”
YEREL HABERLER AK Partili Yavuz; “Vatanımıza çekilecek hiçbir ...
(Görüntülü) AYDINLI PİDECİLERDE NÖBET SİSTEMİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) AYDINLI PİDECİLERDE NÖBET SİSTEMİ
Evde kal uygulaması yangınları bitirdi Yangından yangına koşan ekipler sakin bir ay geçirdi
YEREL HABERLER Evde kal uygulaması yangınları bitirdi Yangından ...
Başhekim Gezer’den ‘duman’ uyarısı “Sigara ile savaşılırken nargile unutulmamalı”
YEREL HABERLER Başhekim Gezer’den ‘duman’ uyarısı “Sigara ile ...
Rektör Aldemir'den ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına destek
YEREL HABERLER Rektör Aldemir'den ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ ...
Başkan Günel, dayanışma için maaşını bağışladı
YEREL HABERLER Başkan Günel, dayanışma için maaşını bağışladı
Dilek Yarımadası Milli Parkı ziyarete kapatıldı
YEREL HABERLER Dilek Yarımadası Milli Parkı ziyarete kapatıldı
(Görüntülü) AYDIN-Kuşadası'nda polisten koronavirüs uygulaması
YEREL HABERLER (Görüntülü) AYDIN-Kuşadası'nda polisten koronavirüs ...
Kuşadası'nda polisten koronavirüs uygulaması
YEREL HABERLER Kuşadası'nda polisten koronavirüs uygulaması
Aydın Tabip Odası’ndan ‘koruyucu ekipman’ kampanyası
YEREL HABERLER Aydın Tabip Odası’ndan ‘koruyucu ekipman’ kampanyası
Kuşadası’nın giriş ve çıkışlarında korona virüs denetimi Polis ekipleri Kuşadası’na giriş çıkış yapanları tek tek kontrol etti
YEREL HABERLER Kuşadası’nın giriş ve çıkışlarında korona virüs ...
1. yılını dolduran Başkana sosyal mesafeli ziyaret
YEREL HABERLER 1. yılını dolduran Başkana sosyal mesafeli ziyaret
'Paletteki ayak kemiği kaçak göçmene ait olabilir' iddiası
YEREL HABERLER 'Paletteki ayak kemiği kaçak göçmene ait olabilir' ...
Aydın ihracatını imalat sanayi sırtladı Aydın, en fazla ihracatın gerçekleştiği 25. il olurken, ithalatta ise 30. sırada yer aldı
YEREL HABERLER Aydın ihracatını imalat sanayi sırtladı Aydın, en ...
Nazilli'de dezenfekte çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Nazilli'de dezenfekte çalışmaları sürüyor
Didim’de ortak maske üretimi için adım atıldı
YEREL HABERLER Didim’de ortak maske üretimi için adım atıldı
Ak Partili Yavuz’dan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ eleştirilerine belgeli cevap
YEREL HABERLER Ak Partili Yavuz’dan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ ...
Duraktaki koltuğu kendisine yuva yaptı
YEREL HABERLER Duraktaki koltuğu kendisine yuva yaptı
Örnek Muhtar ihitiyaç sahipleri için maaşını bağışladı
YEREL HABERLER Örnek Muhtar ihitiyaç sahipleri için maaşını ...
Büyükşehirden Korona virüsle mücadele edenlere baklava ikramı
YEREL HABERLER Büyükşehirden Korona virüsle mücadele edenlere ...
(Görüntülü) Karacasu'da koronavirüse karşı önlem için drone ile ateş ölçümü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Karacasu'da koronavirüse karşı önlem için ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X