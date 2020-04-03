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Belediye kendi imkanlarıyla dezenfeksiyon tüneli yaptı Belediye Başkanı Fuat Öndeş: “Kendi imkanlarımızla ürettiğimiz dezenfeksiyon tüneli için seri üretime geçebilecek kapasitedeyiz”

İHA

– Germencik Belediyesi, Korona virüs önlemleri kapsamında belediyenin girişine 'dezenfeksiyon tüneli' kurdu.

Belediye kendi imkanlarıyla dezenfeksiyon tüneli yaptı Belediye Başkanı Fuat Öndeş: “Kendi imkanlarımızla ürettiğimiz dezenfeksiyon tüneli için seri üretime geçebilecek kapasitedeyiz”

– Germencik Belediyesi, Korona virüs önlemleri kapsamında belediyenin girişine ‘dezenfeksiyon tüneli’ kurdu.
Germencik Belediyesi’nin kendi imkanlarıyla ürettiği dezenfektasyon tünelinde Dünya Sağlık Örgütü’nün yayınladığı yönergeye göre hazırlanan dezenfektan kullanılıyor.
Germencik Belediyesi’nin tamamen kendi imkanlarıyla ürettiği ve ilk olarak belediye binasının giriş kapısında uygulamaya koyduğu dezenfeksiyon tüneli hakkında önemli açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Korona virüs salgını dünyada ve ülkemizde vahim boyutlara ulaştı. Bu çerçevede önlemlerimizi arttırdık ve halkımızın sağlığı için arkadaşlarımızla birlikte gündüz gece çalışıyoruz. Korona virüse yönelik uygulamaya koyduğumuz eylem planımız başarıyla sürüyor. Bugün bir önlem daha alarak hem çalışanlarımızın hem halkımızın sağlığı için dezenfeksiyon tüneli uygulamasını hayata geçirdik. Bu istasyonu tamamen kendi imkanlarımızla kendi teknik personelimizin emeğiyle hem de piyasadaki emsallere göre çok düşük maliyetlerde ürettik. Seri üretime geçecek kapasiteye sahibiz. Talep eden tüm kurum ve kuruluşlara yardımcı olmak isteriz. Ayrıca dezenfeksiyon tünelimizde kullanılan dezenfektan Dünya Sağlık Örgütü yönergelerine uygun olup insan sağlığına zararı olan hiçbir madde içermediğini de belirtmek isterim” dedi.

Dezenfeksiyon tünelini gelen talebe göre seri üretime geçirebileceklerini ifade eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, ilçede Korona virüs sebebiyle işsiz kalan ustalardan hizmet alacaklarını sözlerine ekledi. Öndeş, şöyle konuştu:
“Korona virüs salgınına yönelik tedbirlerimizi günden güne arttırıyoruz. Bu çerçevede belediyemizin girişine tamamen kendi imkanlarımızla ürettiğimiz dezenfeksiyon tüneli koyduk. Seri üretime geçecek kapasitedeyiz. Talep eden tüm belediye ve diğer kurum ve kuruluşlara yardımcı olabiliriz. Unutmayın ki sağlığınız bizim için kıymetli. Bu vesile ile lütfen Korona virüs salgınını önlemeye yönelik alınan kararlara ve uygulamaya konan kurallara uyalım. Siz evde kalın biz görevimizin başındayız. Sağlıklı günler dilerim Germencik”

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