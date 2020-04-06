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Korona günlerinde obeziteye dikkat Uzmanlar evde kalırken dengeli beslenmeye dikkat çekti

İHA

Uzmanlar, Korona virüsü nedeniyle evde kaldığımız şu günlerde, hareket kısıtlılığının da dikkate alınarak, dengeli beslenmenin önemini ve obeziteye dikkat çektiler. Ege Liva Hastanesi Diyetisyeni Hande Nur Uzun, Korona günlerinde kişilerin doğru ve dengeli beslenmelerine daha çok dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Korona günlerinde obeziteye dikkat Uzmanlar evde kalırken dengeli beslenmeye dikkat çekti

Uzmanlar, Korona virüsü nedeniyle evde kaldığımız şu günlerde, hareket kısıtlılığının da dikkate alınarak, dengeli beslenmenin önemini ve obeziteye dikkat çektiler. Ege Liva Hastanesi Diyetisyeni Hande Nur Uzun, Korona günlerinde kişilerin doğru ve dengeli beslenmelerine daha çok dikkat etmesi gerektiğini söyledi.
Halk arasında şişmanlık, diğer bir deyişle obezitenin tüm dünyanın ortak sağlık problerinin başında geldiğini belirten Diyetisyen hande Nur Uzun, “Dünyada obezite problemi gün geçtikçe hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Temeli fazla yeme ve hareketsizlikten kaynaklanan bu sağlık sorununa karşı evde kalmamız gereken bu günlerde daha dikkatli olmalıyız. Pek çok insanımız evde kaldığı için sıkılabilir. Boş vaktini değerlendirmek veya evde bir şeylerle uğraşmak adına çeşit çeşit yeme ve tatlıların yapıldığı bu günlerde beslenmemize daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evde kaldığımız daha az hareket ettiğimizi de göz önünde bulundurursak ‘Evde kal’ günlerinde vücut direncini ve bağışıklık sistemini güçlü tutacak gıdalarla aşırıya kaçmadan beslenmeliyiz. İmkanlar ölçüsünde daha fazla hareket etmeliyiz” diyerek içinde bulunduğumuz bu dönemde obeziteye karşı daha dikkatli olunmasını istedi.
“Sosyal yaşantınızı telefonla devam edebilirsiniz”
Yalnızlık duygusu ve sosyal yaşantıdan uzak hayatın can sıkıntısı ve stresle birlikte aşırı yemeye ve dolayısıyla obeziteye neden olabildiğini belirten Ege Liva Hastanesi Diyetisyeni hande Nur Uzun, bu dönemde kişilerin sosyal hayatına telefonla sürdürmesini tavsiye etti.

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