Kuşadası’nda hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezi dezenfekte edildi

Kuşadası Belediyesi, Korona virüse karşı gerçekleştirdiği dezenfekte çalışmalarında sokak hayvanlarını unutmadı.

Kirazlı Mahallesi’ndeki Aydın Büyükşehir Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Temizlik İşlerine bağlı ekipler tarafından köşe bucak dezenfekte edildi.

Kuşadası Belediyesi, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünya genelinde salgın bir hastalık haline gelen korona virüse karşı verdiği mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda kentte yapılan dezenfekte çalışmalarında can dostlar unutulmadı. Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kirazlı Mahallesi’nde yer alan Aydın Büyükşehir Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni karış karış dezenfekte etti. Hayvanların kaldığı odalar ile padog alanları, görevliler tarafından içerisinde özel bir solüsyon olan 80 derecelik köpüklü su ile yıkandı.



İlçe genelinde korona virüs riskine karşı geniş çaplı bir mücadele başlattıklarını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel,"Salgın hastalığın ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren vatandaşlarımızın sağlığını korumak için gerekli her türlü çalışmayı yapıyoruz. İçişleri Bakanlığı’nın Türkiye’deki 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge doğrultusunda can dostlarımızın kaldığı barınak, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce dezenfekte edildi. Ayrıca, korona virüs nedeniyle faaliyetleri geçici olarak durdurulan restoran ve kafeteryalardan beslenen sokak hayvanlarına da Güvercin Masa birimi vasıtasıyla mama dağıtmaya devam ediyoruz. Kuşadası’nda yaşayan hayvansever hemşehrilerimizin içi rahat olsun. En sadık dostlarımız emin ellerde” diye konuştu.

