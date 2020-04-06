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Mustafa Savaş, Korona virüs düzenlemeleri hakkında bilgi verdi

İHA

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Korona virüs (Covid19) hastalığına ilişkin yapılan bazı düzenlemelere ilişkin açıklama yaptı.

Mustafa Savaş, Korona virüs düzenlemeleri hakkında bilgi verdi

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Korona virüs (Covid19) hastalığına ilişkin yapılan bazı düzenlemelere ilişkin açıklama yaptı.
Mustafa Savaş, yaptığı açıklamada; “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Covid19 virüsüne karşı devletimiz tüm kurumlarıyla etkin bir mücadele yürütmektedir. İnsan hayatını önemli ölçüde etkileyen Covid19'un, küresel ekonomilere ve sosyal yaşama etki eden büyük zararlarına karşı, bugün bütün dünya ülkeleri ilk kez karşılaşılan bu büyük soruna yönelik kararlı bir mücadele içerisindedir.
Hiçbir virüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü olmayacaktır. Bu nedenle vatandaşlarımızdan en büyük ricamız sağlıklarına çok dikkat etmeleri ve bu dönemi en azami ölçüde evde geçirerek virüsün yayılmasına engel olmaları, hem kendi hayatlarını hem de en sevdiklerinin yaşamlarını tehlikeye atmamalarıdır.
Vatandaşlarımıza seslenerek bizler de bir hatırlamada bulunmak istiyoruz; başta Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarımız olmak üzere ilgili bütün makamların açıkladığı tedbirlere harfiyen uymak hayati önem taşırken, resmi olmayan hiç bir açıklamaya da riayet edilmemelidir.
Salgın ile başa çıkmanın en önemli yolu birlik, beraberlik ve kurallara harfiyen riayetten geçiyor, bu asla unutulmamalıdır.
Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hayata geçirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında ekonomik tedbirlerde en üst düzeyde alınmakta, hiçbir vatandaşımızın maddi ve manevi zorluk yaşamaması adına çeşitli ekonomik ve sosyal destek paketleri hayata geçirilmektedir.
Bakanlıklarımızın, farklı kurum ve kuruluşlarla işbirliğiyle istihdamın devam etmesini sağlamak için, esnaflarımıza, küçük ve orta ölçekli işletmelerimize, ihracatçılarımıza birçok erteleme ve destek düzenlenmesi uygulanmaya başlandı.
Sektör ayrımı gözetmeksizin tüm kurumsal ve ticari firmalara işletme sermayesi desteği için 6 ayı ödemesiz 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7,5 maliyetli kredi imkânı getirildi. Devletimiz her zaman olduğu gibi bugünde ekonomimizin lokomotifi durumundaki esnaflarımızın yanında olduğunu göstermektedir. Esnaflarımızın hem Nisan, Mayıs, Haziran ayı ödemelerini faizsiz ötelendi, hem de yüzde 4,5 maliyetli 36 aya kadar vadeli bir kredi paketi hayata geçirildi. Öte yandan, Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği verilecektir. Kamu bankalarımızın ve Katılım Finans Kurumlarımızın desteğiyle, aylık 5 bin TL’nin altında geliri olan tüm vatandaşlarımız için Temel İhtiyaç Desteği paketi devreye sokuldu; KOBİ'ler başta olmak üzere firmaların işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak için Hazine destekli KGF kefaleti sağlanan İş'e Devam Desteği hayata geçirildi. Hemen her gün farklı çalışmalar yapılmakta ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulmaktadır.
Bu destek paketlerinin yanında sosyal yardım programlarımızla da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaktayız. Bunun için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızın ödenekleri arttırıldı. Hayata geçirilen sosyal destek paketinin birinci fazında düzenli ve süreli yardımlardan faydalanan ailelerimize 1000'er liralık destek PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla yapılmaktadır. Türkiye geneli 2 milyon 111 bin hane, Aydın’ımızda ise, 17 ilçemizden yaklaşık 27 bin ailemiz bu destekten faydalanmaktadır.
Bereketli topraklara sahip Aydın’ımızda çiftçilik en önemli faaliyetlerin başında gelmektedir. Çiftçilerimizin de bu süreci en az hasarla atlatması için çeşitli tedbirler alınmaktadır. 2020 yılı tarımsal desteklerinin yarıya yakınını bugüne kadar ödendi. Tarım Kredi Kooperatiflerinden alınan kredi ödemelerindeki gecikmelerde esneklik tanınarak, gecikmeye giren krediler, takip ve hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine, 180 gün beklenmesi kararı alındı. Borcu olan çiftçilerimizin risk merkezindeki sicilinde mücbir sebep olarak not düşülecektir. Nisan ve mayıs aylarında vadesi dolacak olan kredilerin anapara ve faiz tutarları 2 ay süreyle faizsiz olarak ertelenecektir.
Çiftçilerimizin düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullanabilmesi için Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullanacakları krediler %25 ile %100 oranlarında sübvanse edilecektir. Tarımsal üretimin aksatılmadan yürütülmesi ve gıda arz güvenliğinin sağlanmasında önemli bir görev üstlenen mevsimlik tarım işçilerimize yönelik hijyen ve koruyucu malzemelere erişimi ile nakil ve barınma koşullarının iyileştirilmesi için gerekli tedbirler ilgili kurumlarca alınmaktadır.

Bütün bu süreçte, Vefa Destek Gruplarımız, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan tüm vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarına cevap vermektedir.
Biz güçlü bir ülkeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, gecesini gündüzüne katarak bu mücadeleye devam eden başta Sağlık Bakanlığımız ve sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm bakanlıklarımıza, alınan kararların uygulanması konusunda yoğun bir gayret gösteren emniyet ve jandarma teşkilâtımıza ve sürece ihtiyatla destek veren bütün vatandaşlarımıza ben de kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyorum.
İnşallah birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bu sıkıntılı günleri de geride bırakacak, çok daha müreffeh bir Türkiye için çalışmalarımıza hep birlikte devam edeceğiz.
KOVİD19 virüsü dünya genelinde yayılmaya başladığı andan itibaren hızlı bir karar mekanizması geliştiren devletimiz önlemlerini birçok ülkeden daha önce almış ve almaya devam etmektedir. Yaşanacak gelişmelere bağlı olarak alınacak yeni kararlar da kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Bu zorlu günlerde vatandaşlarımızdan Bakanlıklarımızın ve Valiliklerimizin alacakları bütün kararları yakından takip etmelerini özellikle istirham ediyorum.
Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ diyor el birliği ile bu küresel sorunun da üstesinden geleceğimize olan inancımı bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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