İçi para dolu cüzdanı muhtar aracılığıyla sahibine ulaştırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İçi para dolu cüzdanı muhtar aracılığıyla sahibine ulaştırdı

DHA

İslam KELEŞ/SÖKE(Aydın), (DHA)AYDIN'ın Söke ilçesinde 33 yaşındaki Gülser Türkmen´in,  semt pazarında bulduğu içinde 1600 lira olan cüzdan, muhtarlık aracılığıyla sahibi Tarık Atakan'a teslim edildi. Söke'de yaşayan Gülser Türkmen, geçen Cumartesi günü Atatürk mahallesinde kurulan semt pazarına alışverişe gitti. Pazarda dolaşırken yerde bir cüzdan buldu. Pazar alışverişini tamamladıktan sonra Atatürk Mahallesi Muhtarlığı'na giden Türkmen, içinde 1600 lira bulunan cüzdanı sahibine ulaştırılmak üzere teslim etti. Atatürk Mahallesi Muhtar Vekili Arda Cumbul, cüzdanın içindeki kartvizitten...

İçi para dolu cüzdanı muhtar aracılığıyla sahibine ulaştırdı

<br>İslam KELEŞ/SÖKE(Aydın), (DHA)AYDIN'ın Söke ilçesinde 33 yaşındaki Gülser Türkmen´in,  semt pazarında bulduğu içinde 1600 lira olan cüzdan, muhtarlık aracılığıyla sahibi Tarık Atakan'a teslim edildi.<br>Söke'de yaşayan Gülser Türkmen, geçen Cumartesi günü Atatürk mahallesinde kurulan semt pazarına alışverişe gitti. Pazarda dolaşırken yerde bir cüzdan buldu. Pazar alışverişini tamamladıktan sonra Atatürk Mahallesi Muhtarlığı'na giden Türkmen, içinde 1600 lira bulunan cüzdanı sahibine ulaştırılmak üzere teslim etti. Atatürk Mahallesi Muhtar Vekili Arda Cumbul, cüzdanın içindeki kartvizitten sahibi Tarık Atakan'a ulaştı. Atakan, muhtarlığa gelerek cüzdanını aldı.<br>'BİZİM İÇİN BÜYÜK PARA'<br>Kaybettiği cüzdanına kavuşmanın sevincini yaşayan Tarık Atakan, "Geçen Cumartesi günü öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi'ndeki Cumartesi Pazaryeri'ne <br>geldim. Elimde çöp vardı, Onu attım. Ayrıldığımda cüzdanımın düştüğünü fark ettim. Durumu polise ve zabıtayı bildirdim. Eşimi de bilgilendirdim. Geldik, çöp konteyneri çevresinde aradık. Orada düşürdüğüme emindim. Ama bulamadık. Ümidi kesmiştim ki bugün saat 17.00 sıralarında muhtarımız aradı cüzdanın bulunduğunu söyledi.1600 lira bizler için büyük para. Bu paranın 1200 lirası emanetti, annemin parasıydı. Ödemelerimiz vardı. Para kazanmak kolay değil. Hele böyle bir zamanda. Cüzdanımı bulup, ulaştıran herkesten Allah razı olsun" dedi.<br>"BU PARAYI 2 ÇOCUĞUMA YEDİREMEZDİM'<br>Parayı bulan Gülser Türkmen'de, "Cüzdanı bulunca bir an bile tereddüt etmeden sahibine ulaştırılması için muhtarımıza getirdim. <br>İki çocuğum var, bu parayı onlara yediremezdim. Yine olsa yine aynısını yaparım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Söke İslam KELEŞ<br>2020-05-13 18:15:33<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sokağa çıkan çocuklar eve dönmek istemediler
YEREL HABERLER Sokağa çıkan çocuklar eve dönmek istemediler
Başkan Günel, Kuşadası’nda çocuklara özel maske ve hediye dağıttı
YEREL HABERLER Başkan Günel, Kuşadası’nda çocuklara özel maske ve ...
Nazilli’de çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu
YEREL HABERLER Nazilli’de çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu
`Büyük Menderes Nehri´nde kirlilik dördüncü aşamada´
YEREL HABERLER `Büyük Menderes Nehri´nde kirlilik dördüncü aşamada´
Kedilerin saldırısına uğrayan Şeritli Engerek doğal yaşam alanına kavuşturuldu
YEREL HABERLER Kedilerin saldırısına uğrayan Şeritli Engerek doğal ...
40 gün sonra sokağa çıkan çocuklar, Kuşadası’nda plajlara koştu
YEREL HABERLER 40 gün sonra sokağa çıkan çocuklar, Kuşadası’nda ...
Lüks aracın tamponundan 6 kilo sentetik uyuşturucu yakalandı Ele geçirilen 6 kilo sentetik uyuşturucu bugüne kadar Aydın’da yakalanan en yüksek miktar oldu
YEREL HABERLER Lüks aracın tamponundan 6 kilo sentetik uyuşturucu ...
Aydın Büyükşehir Belediyesi çocuklara binlerce maske dağıttı
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi çocuklara binlerce maske ...
Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu; 4 gözaltı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu; 4 gözaltı
Sosyal mesafesiz alışveriş
YEREL HABERLER Sosyal mesafesiz alışveriş
ASKİ, Acarlar'da çalışmaya devam ediyor
YEREL HABERLER ASKİ, Acarlar'da çalışmaya devam ediyor
Aydın’da hafta sonu sıcaklık rekoru kırılacak
YEREL HABERLER Aydın’da hafta sonu sıcaklık rekoru kırılacak
Aydın sokaklarını çocuklar doldurdu
YEREL HABERLER Aydın sokaklarını çocuklar doldurdu
Metin Yavuz; "Söke’nin yeni sosyal yaşam alanı hayırlı olsun"
YEREL HABERLER Metin Yavuz; "Söke’nin yeni sosyal yaşam alanı ...
Başak Koleji Vedik Matematiği yayınları ile yapay zekayı destekliyor
YEREL HABERLER Başak Koleji Vedik Matematiği yayınları ile yapay ...
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Kuşadası’nda tek yön uygulaması şehir içi trafiğe soluk aldırmaya başladı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda tek yön uygulaması şehir içi trafiğe ...
Söke AK Parti yönetimi görev dağılımı yaptı
YEREL HABERLER Söke AK Parti yönetimi görev dağılımı yaptı
Nazilli’de yasak tanımayan kumarcılara yönelik operasyonlar sürüyor
YEREL HABERLER Nazilli’de yasak tanımayan kumarcılara yönelik ...
Aydın’da canlı doğan bebek sayısı azaldı
YEREL HABERLER Aydın’da canlı doğan bebek sayısı azaldı
Karacasulu kadınlar kaymakamlık öncülüğünde maske üretiyor
YEREL HABERLER Karacasulu kadınlar kaymakamlık öncülüğünde maske ...
CHP İl Başkanı Çankır’dan Didim Belediye Başkanı Atabay’a destek
YEREL HABERLER CHP İl Başkanı Çankır’dan Didim Belediye Başkanı ...
Aydın’ın dağ köylerinde çiftçiler ciplerden vazgeçmiyor Yaşları 68 ile 50 arasında değişen cipler halen onarılıp kullanılıyor
YEREL HABERLER Aydın’ın dağ köylerinde çiftçiler ciplerden ...
Bu çiçeği koparmanın cezası 73 bin lira
YEREL HABERLER Bu çiçeği koparmanın cezası 73 bin lira

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X