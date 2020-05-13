İçi para dolu cüzdanı muhtar aracılığıyla sahibine ulaştırdı

<br>İslam KELEŞ/SÖKE(Aydın), (DHA)AYDIN'ın Söke ilçesinde 33 yaşındaki Gülser Türkmen´in, semt pazarında bulduğu içinde 1600 lira olan cüzdan, muhtarlık aracılığıyla sahibi Tarık Atakan'a teslim edildi.<br>Söke'de yaşayan Gülser Türkmen, geçen Cumartesi günü Atatürk mahallesinde kurulan semt pazarına alışverişe gitti. Pazarda dolaşırken yerde bir cüzdan buldu. Pazar alışverişini tamamladıktan sonra Atatürk Mahallesi Muhtarlığı'na giden Türkmen, içinde 1600 lira bulunan cüzdanı sahibine ulaştırılmak üzere teslim etti. Atatürk Mahallesi Muhtar Vekili Arda Cumbul, cüzdanın içindeki kartvizitten sahibi Tarık Atakan'a ulaştı. Atakan, muhtarlığa gelerek cüzdanını aldı.<br>'BİZİM İÇİN BÜYÜK PARA'<br>Kaybettiği cüzdanına kavuşmanın sevincini yaşayan Tarık Atakan, "Geçen Cumartesi günü öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi'ndeki Cumartesi Pazaryeri'ne <br>geldim. Elimde çöp vardı, Onu attım. Ayrıldığımda cüzdanımın düştüğünü fark ettim. Durumu polise ve zabıtayı bildirdim. Eşimi de bilgilendirdim. Geldik, çöp konteyneri çevresinde aradık. Orada düşürdüğüme emindim. Ama bulamadık. Ümidi kesmiştim ki bugün saat 17.00 sıralarında muhtarımız aradı cüzdanın bulunduğunu söyledi.1600 lira bizler için büyük para. Bu paranın 1200 lirası emanetti, annemin parasıydı. Ödemelerimiz vardı. Para kazanmak kolay değil. Hele böyle bir zamanda. Cüzdanımı bulup, ulaştıran herkesten Allah razı olsun" dedi.<br>"BU PARAYI 2 ÇOCUĞUMA YEDİREMEZDİM'<br>Parayı bulan Gülser Türkmen'de, "Cüzdanı bulunca bir an bile tereddüt etmeden sahibine ulaştırılması için muhtarımıza getirdim. <br>İki çocuğum var, bu parayı onlara yediremezdim. Yine olsa yine aynısını yaparım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Söke İslam KELEŞ<br>2020-05-13 18:15:33<br>

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