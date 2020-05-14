Kaza yapan kamyon şoförü tutuklandı

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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetmişti. Kamyon şoförü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza saat 08.45 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı Kuşadası Devlet Hastanesi kavşağında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 35 AH 9241 plakalı hafriyat kamyon şoförü F.A., iddialara göre kırmızı ışıkta geçince, 09 AAF 747 plakalı motosikleti ile Selçuk’a giden Yusuf Turgut ile çarpışmış, kazada motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kamyon sürücüsü F.A. ekiplerce gözaltına alınmıştı. F.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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