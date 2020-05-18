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Kuşadası’nda 65 yaş üstü bandolu evlilik yıldönümü kutlaması 65 yaşındaki emekli işçi, 40. evlilik yıldönümünde 63 yaşındaki eşine bando ile sürpriz yaptı

İHA

Kuşadası'da yaşayan 65 yaşındaki damat, evlilik yıldönümünde 63 yaşındaki eşine bando ile sürpriz yaptı. Emekli işçi Bayram Alabaş (65), evliliklerinin 40'ıncı yıl dönümünde eşi Hatice Alabaş'a (63) Kuşadası Belediye Bandosu'nun verdiği konserle sürpriz yaptı. Çiçek ve balonlarla süslü masada pasta kesip kutlama yapan çift, tarihi bandonun çaldığı müzikler eşliğinde dans etti.

Kuşadası’nda 65 yaş üstü bandolu evlilik yıldönümü kutlaması 65 yaşındaki emekli işçi, 40. evlilik yıldönümünde 63 yaşındaki eşine bando ile sürpriz yaptı

Kuşadası’da yaşayan 65 yaşındaki damat, evlilik yıldönümünde 63 yaşındaki eşine bando ile sürpriz yaptı. Emekli işçi Bayram Alabaş (65), evliliklerinin 40’ıncı yıl dönümünde eşi Hatice Alabaş’a (63) Kuşadası Belediye Bandosu’nun verdiği konserle sürpriz yaptı. Çiçek ve balonlarla süslü masada pasta kesip kutlama yapan çift, tarihi bandonun çaldığı müzikler eşliğinde dans etti.
Kuşadası’nda yaşayan iki çocuk babası 65 yaşındaki emekli işçi Bayram Alabaş, eşi 63 yaşındaki Hatice Alabaş’a evliliklerinin 40’ıncı yıl dönümünde sürpriz hazırladı. Alabaş, kızı Aysel Alabaş’ın da yardımıyla önce Türkmen Mahallesi’ndeki apartmanlarının önünü çiçek ve balonlarla donattı. Evinin önüne üzerinde pasta olan bir de masa kuran Alabaş, daha sonra eşi Hatice Alabaş’ı yakın bir arkadaşlarının doğum gününü kutlayacaklarını söyleyerek buraya çağırdı. Hiçbir şeyden haberi olmayan Hatice Alabaş, apartmanın önüne geldiğinde karşısında Kuşadası Belediye Bandosu’nu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Tarihi bandonun çaldığı “Hatırla Sevgili” şarkısı eşliğinde önce birbirlerine sarılan çift, sonra dans edip pasta keserek evlilik yıldönümlerini kutladı. Alabaş çiftini bu mutlu günlerinde yakın akrabaları ve komşuları da yalnız bırakmadı.
Eşinin yaptığı sürpriz karşısında şaşırdığını ve çok mutlu olduğunu belirten Hatice Alabaş, “Böyle bir sürprizi beklemiyordum. Yıl dönümümüzü hatırlaması bile benim için hediyelerin en kıymetlisi. Eşimi çok seviyorum. Evlendiğimiz günden beri mutlu bir şekilde yaşayıp iki tane çocuk büyüttük. Allah herkese böyle bir aile kurmayı nasip etsin” dedi.
Nikah masasına oturdukları ilk günkü gibi eşine aşık olduğunu ifade eden Bayram Alabaş ise, “Kuşadası’nda koronavirüs salgını nedeniyle bütün işletmeler kapalı olduğu için böyle bir sürpriz yapmaya karar verdim. Eşimi çok seviyorum. Kuşadası Belediye Bandosu’nu buraya göndererek bizi bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Ömer Günel’e çok teşekkür ederim” diye konuştu.

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