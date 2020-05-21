Afrodisias’ın 2023 hedefi 1 milyon ziyaretçi

Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in 1958 yılında tesadüfen keşfettiği Aydın’daki Afrodisias Antik Kenti, 2017 yılında Türkiye’nin Dünya Kültür Mirası listesine giren 17. kenti olurken 2023 yılı ziyaretçi hedefini ise 1 milyona çıkardı.

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde Kemer Barajı Barajı açılışı için bölgeye gazeteci olarak giden ve dönüşte yolunu kaybeden Ara Güler'in Karacasu Geyre isimli bir köyden geçerken köylülerin tarihle iç içe yaşadığını görünce çektiği fotoğraflarla ortaya çıkan tarihi kent Afrodiyas bu yıl için de ziyaretçiler için hazırlıklarını tamamladı.

Günümüzde de yılda 250 binden fazla yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği önemli bir hazine olan Afrodisias Antik Kenti, Dünyayı saran Koronavirüs nedeniyle ziyaretçilerinden mahrum kaldı. Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında uzun süredir ziyarete kapalı kalan Antik kent ve müzenin 1 haziranda ziyarete açılacak olmasından dolayı tüm hazırlıklarını da tamamladı. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Kenan Çiftçi ve Afrodisias Müzesi Müdürü Tenzile Uysal, tüm çalışmaların tamamlandığını ve 2023 hedeflerinin ise bir milyon ziyaretçi sayısına ulaşmak olduğunu belirtti.



Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Kenan Çiftçi, “Dünyaca ünlü Fotoğraf sanatçımız Ara Güler’in bir fotoğraf karesiyle serüvenine başlayan Afrodisias Antik Kenti, Prof Dr. Kenan Erim’in Afrodisias’ı ailesi olarak sahiplenmesiyle ayağa kalkmıştır. Bu ayağa kalkış 2017 yılında Dünya Kültür Mirasına alınarak insanlığın ortak bir değeri haline gelmesini sağlamıştır. Bunu Dünya Kültür Mirasına alındıktan sonraki yıllarda yüzde 100’den fazla bir ziyaretçi sayısının artışıyla gözlemlemekteyiz. Döneminde dünyanın en önemli heykel üretim merkezinden biri olan Afrodisias antik kenti tarihinde ilk kez pandemi nedeniyle insanlardan mahrum kalmıştır. Bu bağlamda Afrodisias antik kentinin ziyaretçileri ile bir an önce buluşması için tüm müze ve örenyeri temizlenerek dezenfekte edilmiş Bakanlığımızın açıklamaları doğrultusunda 1 Haziranda açılışa hazır hale gelmiştir. 1 Haziranda Kovid19 önlemleri kapsamında ören yerimize sosyal mesafe kurallarına uyarak bir seferde aynı anda 150 kişiyi kabul edebileceğiz. Günlük bin 200 ziyaretçiyi ağırlamaya da hazır durumdayız. 2017’dan sonra her yıl gözle görülür bir oranda ziyaretçi sayısında artış görüyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aydın Valiliği ile koordineli olarak yapacağı tanıtım faaliyetleri kapsamında 2023 yılında Afrodisias’da 1 milyon ziyaretçi ağırlamayı hedeflemekteyiz” dedi.



Fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in Afrodias'ı keşfetme öyküsünü paylaşan Çiftçi, "Ara Güler, 62 yıl önce yolunu kaybedince şaşkınlık içinde köyün çeşitli yerlerinden onlarca fotoğraf çekip İstanbul’a döndükten sonra bu bölgeyi araştırmaya başlar. Fakat hiçbir bilgiye ulaşamaz. Kimsenin buradan haberi olmadığını fark eden Güler, çektiği fotoğrafları çeşitli kuruluşlara gönderir fakat beklediği ilgiyi bulamaz. En sonunda fotoğrafları Times’a gönderir. Times fotoğrafların renkli olanlarını çekmesini ister ve Ara Güler tekrar aynı köye giderek renkli fotoğraflar çeker. Bu yolla dünya basınına dağıtılan fotoğraflar bir anda büyük yankı uyandırır. Amerika’dan gelen arkeologlar Geyre’de araştırma yapmaya başladıklarında burasının Roma İmparatorluğu’na ait, tarihi MÖ. 500’lü yıllara dayanan ve ismini tanrıça Afrodit’ten alan Aphrodisias antik kenti olduğu anlaşılır. Ara Güler sayesinde ortaya çıkan ve bugün Dünya Kültür Mirası Listesi'ne 17. kent olarak giren Afrodisyas 2023 yılında 1 milyon ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.