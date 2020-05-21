Belediye Ege türküleriyle İncirliova’yı ilaçlıyor

İncirliova Belediyesi, yaz mevsiminin gelmesiyle ortaya çıkan haşereler için ilaçlama yaparken diğer yandan da korona virüsü salgını nedeniyle evlerine kapanan vatandaşlara moral vermek için aynı araçla müzik yayını yapıyor.

Vatandaşların sağlığı için titizlikle çalışan ve korona virüsle mücadele sürecindeki başarılı çalışmalarıyla halkın takdirini toplayan İncirliova Belediyesi, vatandaşların yaz mevsimini rahatlıkla geçirebilmeleri için üç ayrı ekiple ilçe genelinde ilaçlama çalışması yapıyor. İlaçlama yapılırken aynı zamanda korona virüs salgını nedeniyle evlerine kapanan vatandaşlara Ege Türküleri çalınarak moral veriliyor.

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, “Korona virüsü salgını halkımızın ciddi derecede moralini bozdu. İşini kaybedenler, dükkanlarını kapatanlar oldu. Biz de İncirliova Belediyesi olarak yaz mevsiminin gelmesiyle yaptığımız ilaçlama çalışmasını hem daha fazla görünür kılmak, hem de şu salgın günlerinde halkımıza moral vermek için ilaçlama araçlarımıza müzik sistemi kurduk. Efeler diyarı Aydın'ımızda, İncirliova'mızın sokak ve caddelerinde Ege yöresinin Efe türkülerini, Aydın zeybeğini çalarak ilaçlama yapıyoruz. Üç ayrı ekip olarak akşam saat 19.00 da çalışmamız başlıyor, gece saat 03.00'e kadar devam ediyor. Namaz vakitlerinde ve gece saatlerinde müziği kapatıyoruz. 28 mahallemizin tamamında ilaçlama yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan çok olumlu geri dönüşler aldık, beni arayıp teşekkür ediyorlar. İncirliova Belediyesi olarak halkımızın sağlığı ve mutluluğu için gece gündüz demeden çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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