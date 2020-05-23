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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası Belediyesi 20 bini çocuklar için 350 bin maske üretti

İHA

Kuşadası Belediyesi'nin desteği ile kurulan S.S Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında gönüllü olarak faaliyet gösteren "Emek Atölyeleri" son bir ayda 20 bini çocuklar için olmak üzere toplam 305 bin maske üreterek Kuşadası'nın tüm ihtiyacını karşıladı. Kuşadası Belediyesi tarafından dağıtımı yapılan üç katlı maskeler, Ege Bölgesi'nde üretilen en kaliteli maskeler olma özelliğini taşıyor.

Kuşadası Belediyesi 20 bini çocuklar için 350 bin maske üretti

Kuşadası Belediyesi’nin desteği ile kurulan S.S Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında gönüllü olarak faaliyet gösteren “Emek Atölyeleri” son bir ayda 20 bini çocuklar için olmak üzere toplam 305 bin maske üreterek Kuşadası’nın tüm ihtiyacını karşıladı. Kuşadası Belediyesi tarafından dağıtımı yapılan üç katlı maskeler, Ege Bölgesi’nde üretilen en kaliteli maskeler olma özelliğini taşıyor.
Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında Soğucak, Kirazlı ve Yaylaköy Mahalleleri’nde kurulan Emek Atölyelerinde gönüllü olarak çalışan 30 kadın, Kuşadası Belediyesi tarafından satın alınan “Üç Katlı Otomatik Cerrahi Maske Makinesi” aracılığıyla bugüne kadar 20 bini çocuklar için olmak üzere 305 bin maske dikti. Kuşadası Belediyesi ise koronavirüs salgını ile mücadelede çok önemli bir yer tutan ve Aydın Valiliği tarafından kamusal alanlarda kullanımı zorunlu hale getirilen maske ihtiyacını gidermek amacıyla Emek Atölyelerinde üretilen maskeleri kentin farklı noktalarında kurduğu stantlarda dağıtıyor. Başta 65 yaş üstü vatandaşlarla, çocuk ve gençlerin dışarıya çıkmasına izin verilen günler olmak üzere düzenli olarak dağıtım yapan Kuşadası Belediyesi, esnafın, berber ve kuaförlerin maske ihtiyacını da karşılıyor.
Salgın sona erene kadar üretime devam edilecek
Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, en büyük önceliklerinin toplum sağlığını korumak olduğuna dikkat çekerek “Kuşadası Belediyesi olarak halkımızın sağlığını korumak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Hiçbir hemşehrimizin bu süreçten olumsuz etkilenmemesi için büyük bir özen ve hassasiyet içerisinde çalışıyoruz. Bu kapsamda belediyemizin desteği ile kurulan Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çok önemli bir misyon üstlenerek gönüllü olarak maske üretimine başladı. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nün izin ve denetiminde, standartlara uygun olarak üretilen maskelerimiz aynı zamanda Ege Bölgesi’nde üretilen en kaliteli maske olma özelliğini taşıyor. Maske üretimimiz koronavirüs tehlikesi ortadan kalkana kadar devam edecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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