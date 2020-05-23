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Ünlü tatil beldesine son 24 saatte 20 binden fazla araç giriş yaptı

DHA

Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın turistik kenti Kuşadası'na gelen yazlıkçılar, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını evlerinde ya da yatlarında izole olarak geçiriyor. Tatil beldesine kısıtlama öncesi son 24 saatte 20 binden fazla aracın giriş yaptığı öğrenildi. Kuşadası, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yazlıkçıların akınına uğradı. Aydın'ın İzmir'e sınırı olan Kuşadası'na, özellikle Selçuk tarafından gelen araçlar, dün akşamdan itibaren kentin girişinde yaklaşık 5 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Ünlü tatil beldesine son 24 saatte 20 binden fazla aracın giriş yaptığı...

Ünlü tatil beldesine son 24 saatte 20 binden fazla araç giriş yaptı

<br>Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın turistik kenti Kuşadası'na gelen yazlıkçılar, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını evlerinde ya da yatlarında izole olarak geçiriyor. Tatil beldesine kısıtlama öncesi son 24 saatte 20 binden fazla aracın giriş yaptığı öğrenildi.<br>Kuşadası, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yazlıkçıların akınına uğradı. Aydın'ın İzmir'e sınırı olan Kuşadası'na, özellikle Selçuk tarafından gelen araçlar, dün akşamdan itibaren kentin girişinde yaklaşık 5 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Ünlü tatil beldesine son 24 saatte 20 binden fazla aracın giriş yaptığı öğrenildi.<br>Kuşadası'nda yasağın ilk gününde vatandaşların izole kurallarına uyduğu gözlendi. Yazlıklarına gelen vatandaşların evlerinde kaldıkları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadıkları görüldü.<br>Türkiye'nin en önemli marinalarından Kuşadası ayrıca, pandemik mücadele sürecinde teknelerinde izole olan yatçı konuklarını da ağırlıyor. Kuşadası Setur Marina yetkililerinden alınan bilgiye göre 40 yatçı, koronavirüs tedbirleri kapsamında teknelerinde izole olarak yaşamlarını sürdürüyor. Tüm ihtiyaçlarını teknelerinde ve marina içindeki sosyal alanlarda karşıladıklarını belirten yatçılar, yaz sezonunu teknelerinde geçirebileceklerini söyledi.<br>'EĞLENCELİ VAKİT GEÇİRECEĞİZ'<br>Yaklaşık 30 yıldır Kuşadası'nda yaşadığını belirten Ercüment Atay (65), "Daha önceki sokağa çıkma kısıtlamalarında ailece evde kaldığımız için çok sıkıldık. Bu nedenle Ramazan Bayramı'nı marinadaki teknemizde geçirme kararı aldık. Burada 4 gün boyunca izole bir şekilde yaşayıp daha eğlenceli vakit geçirebileceğimizi düşünüyoruz. İhtiyaç duyduğumuz her şey teknemizde mevcut" dedi. Serbest meslek sahibi 30 yaşındaki Ahmet Demir ise, "Yaklaşık 2 aydır devam eden pandemi süreci hepimizi çok bunalttı. Bayram boyunca Setur Marina'daki teknemizde olup deniz havası almak bize daha iyi gelecek" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER <br>2020-05-23 15:55:34<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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