Evden çıkmayınca çitledik Ramazan Bayramı, kuruyemişçilerin yüzünü güldürdü

Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı baklava ve şeker sektörünün işlerinde düşüklüğe olurken bazı sektörlerde artışa neden oldu. Türkiye’de ilk defa evde kalınarak kutlanan bayramda, 4 günlük süreyi evde geçiren aileler süreci kuruyemiş çitleyerek geçirince Ramazan Bayramı kuruyemişçilerin yüzünü güldürdü.

Türkiye’de salgın sebebi ile alınan tedbirler sonucu evlerinde daha uzun vakit geçiren vatandaşların bu bayramda evlerinden çıkmadan internetten kuruyemiş ve sağlıklı atıştırmalıklar siparişine yüklendiği belirtildi. Kuruyemiş sektörüne özellikle internet satışlarında önde gelen Ufresh firması Satış Müdürü Üsame Boz, Ramazan Bayramı’nda gerçekleşen internet satışlarından çok memnun olduklarını belirterek “Ramazan Bayramı’nda 4 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildikten sonra internetten satışlarımızın alışılmadık derece arttığını gördük. Bu bayram ülke olarak evde kaldık, ama bol bol da çekirdek çitledik” dedi.

Ufresh firması olarak özellikle bayramı evde geçirmek zorunda kalan tüketiciler için özel çalışma yaptıklarını ve verilen siparişleri en kısa sürede vatandaşlara ulaştırdıklarını kaydeden Satış Müdürü Boz, “Bayramı, akrabaları ve dostları ile geçiremeyip evde televizyon ve bilgisayar başında geçirenler tatlı ve şeker yerine tercihini sağlıklı atıştırmalık olan kuruyemişlerden yana kullandı. Fındık, badem, fıstık, leblebi, kabak çekirdeği ve ay çekirdeği gibi birçok kuruyemiş bayram sofralarında yerini alınca bu bayramda en çok tüketilen ürünlerin başında kuruyemişler yerini aldı” diye konuştu.

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