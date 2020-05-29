Kuşadası taciz edilip dövülen kadın banka müdürü için ayağa kalktı 13 ayrı suç kaydı bulunan saldırgan tutuklandı

Özel bir bankada müdürlük yapan 40 yaşındaki bir kadının sabah saatlerinde sokak ortasında taciz edilip saldırıya uğraması, Kuşadası’nı ayağa kaldırdı. Kadın dernekleri birbiri ardına açıklamalar yaparken, Kuşadası Kadın Platformu şehrin merkezinde eylem yapma kararı aldı.



Kuşadası’nı ayağa kaldıran olay dün saat 09.00 sıralarında turistik iş yerleriyle ünlü Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı’nda meydana geldi. Otomobilini park edip, müdür olarak çalıştığı bankaya gitmek isteyen 40 yaşındaki Pelin Y., daha önce cinsel taciz suçundan sabıkası bulunan S.G.'nin saldırısına uğrayıp, hem darp hem de taciz edildi. Kadının çığlıkları üzerine paniğe kapılan saldırgan olay yerinden kaçarken, taciz ve saldırı anları ise saniye saniye çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşananların ardından harekete geçen Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Kimliği tespit edilen sabıkalı S.G., aynı gece saklandığı evde yakalandı. Benzer suçlardan poliste 13 ayrı suç kaydı bulunan saldırgan polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak, Söke Cezaevi'ne gönderildi.



Kuşadası’nı ayağa kaldıran saldırının ardından kentin kadın dernekleri harekete geçti. Birbiri ardına olayı kınayan açıklamalar yapan kadın dernekleri Kuşadası Kadın Platformu adı altında bir araya gelerek eylem kararı aldı. Kuşadası Kadın Platformu’ndan yapılan açıklamada, “Giderek artan kadına yönelik şiddet burnumuzun ucuna kadar geldi. Dün Kuşadası'nda bir kadın sokak ortasında şiddete uğradı. Kadın Platformu olarak yarın, 29 Mayıs Cuma günü, saat 15:00'te Kaya Şavkay Meydanı'nda maskelerimizle, kadına şiddete karşı pankartlarımızla ve mor kurdelelerimizle mesafeyi koruyarak bir basın açıklaması yapacağız. Katılımınızı bekliyoruz. Dayanışma Yaşatır!“ denildi.



Bu arada, saldırıya uğrayan, yüzünde ve boynunda morluklar oluşan kadın banka müdürü Pelin Y., hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Evinde dinlenen Pelin Y., polise verdiği ifadede, “Sabah aracını park ettikten sonra iş yerine gitmek için yürüdüğüm sırada arkamdan bir ses duydum. Birinin hızlı adımlarla bana yaklaştığını hissettim. Yüzümü döndüğüm anda S.G., eliyle ağzımı kapatıp bana vurdu. Aynı zamanda taciz etti. Bu kişiyi kesinlikle tanımıyorum. Kendisinden şikayetçiyim." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.