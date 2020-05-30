Adnan Menderes \u00dcniversitesi (AD\u00dc) \u00f6\u011frencisi \u0130layda Kaim, hayat\u0131n\u0131 kaybetti. AD\u00dc Sultanhisar Meslek Y\u00fcksekokulu (MYO) Sa\u00e7 Bak\u0131m\u0131 ve G\u00fczellik Hizmetleri Program\u0131 birinci s\u0131n\u0131f \u00f6\u011frencisi \u0130layda Kaim ge\u00e7irdi\u011fi trafik kazas\u0131 sonucu hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Trabzon da yakla\u015f\u0131k iki ay \u00f6nce ge\u00e7irdi\u011fi trafik kazas\u0131nda yaralarak hastaneye kald\u0131r\u0131lan 21 ya\u015f\u0131ndaki gen\u00e7 \u00f6\u011frenciden ac\u0131 haber geldi. \u0130layda Kaim, doktorlar\u0131n t\u00fcm m\u00fcdahalelerine ra\u011fmen tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc yo\u011fun bak\u0131m \u00fcnitesinde hayata g\u00f6zlerini yumdu. Gen\u00e7 k\u0131z\u0131n \u00f6l\u00fcm\u00fc ba\u015fta ailesi olmak \u00fczere, t\u00fcm sevenlerini yasa bo\u011farken Trabzon un Vakf\u0131kebir il\u00e7esinde d\u00fczenlenen cenaze t\u00f6reninin ard\u0131ndan topra\u011fa verildi. AD\u00dc n\u00fcn resmi web sitesinde \u0130layda Kaim i\u00e7in ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 mesaj\u0131 yay\u0131mland\u0131. Yay\u0131mlanan mesajda, \u00dcniversitemiz Sultanhisar MYO, Sa\u00e7 Bak\u0131m\u0131 ve G\u00fczellik Hizmetleri Program\u0131 birinci s\u0131n\u0131f \u00f6\u011frencimiz \u0130lay Kaim ge\u00e7irdi\u011fi trafik kazas\u0131 sonucu vefat etmi\u015ftir. \u00d6\u011frencimize Allah tan Rahmet, kederli ailesine ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz ifadelerine yer verildi.