Nazilli'de Zafer inanıyor

<br>Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta koronavirüs salgınıyla sezon durmadan önce 40 puanla yedinci sırada yer alan Nazilli Belediyespor'da takım kaptanı Zafer Özden, lig yeniden start alınca Play-Off'a kalıp üst lige çıkma şanslarını sürdüreceklerini söyledi.<br>Bir ara liderliğe kadar yükseldiği grupta ikinci yarıdaki puan kayıplarıyla Play-Off hattının 1 puan gerisine düşen siyah-beyazlıların tecrübeli orta saha oyuncusu, "Şansımız devam ediyor. Bunu da takım olarak başarabilecek güçteyiz" diye konuştu.İlk olarak 2015'te kadrosuna katıldığı Nazilli formasıyla 100 maçı bu sezon geride bırakan Zafer, "Nazilli'de birçok profesyonel kulüpte bulunmayan imkanlarımız var. Örnek tesislere sahibiz. Türkiye'nin gelişime en açık kulüplerindeniz ve bunun kıymetini bilmeliyiz. Bu sezon koronavirüs salgınıyla futboldan bir süredir ayrı kaldık. Ligler yeniden başladığında istenen tüm kriterleri yerine getirebilecek imkanlarımız var. Biz de futbolcular olarak bunun değerini bilip üst lige çıkmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) <br>2020-05-31 11:21:44<br>

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