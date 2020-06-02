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Efeler Ziraat Odası Meclis toplantısı 2,5 ay sonra ilk defa yapıldı Toplantıda aşırı sıcakların vurduğu narenciye ve zeytin sektörü ele alındı

İHA

Korona virüs salgını tedbirleri sonrasında ilk kez toplanan Efeler Ziraat Odası Meclis toplantısında aşırı sıcaklardan etkilenen narenciye ve zeytin bahçelerinde yaşanan sıkıntılar ele alınarak değerlendirildi.

Efeler Ziraat Odası Meclis toplantısı 2,5 ay sonra ilk defa yapıldı Toplantıda aşırı sıcakların vurduğu narenciye ve zeytin sektörü ele alındı

Korona virüs salgını tedbirleri sonrasında ilk kez toplanan Efeler Ziraat Odası Meclis toplantısında aşırı sıcaklardan etkilenen narenciye ve zeytin bahçelerinde yaşanan sıkıntılar ele alınarak değerlendirildi.
Aydın İl Tarım Müdürü Ahmet Ökdem ve meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda konuşan Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, tekrar bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek “Üreticilerimizin tamamı salgın sürecinde işlerinin başında oldular. Zaten biz bu salgın döneminden önce tedbirimizi almaya başlamıştık. Özellikle 65 yaş üstü ve 20 yaş altı çiftçilerimiz sokağa çıkma yasağı ile ilgili öngörülerimizi ortaya koyarak baştan tedbirlerimizi aldık. Bununla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadık. Aydın’da alınan kararların birçoğu diğer illere de örnek teşkil etti. Aydın’da üretimimiz her şeye rağmen devam etti ve etmeye de devam edecek. Tarımın ve tarımda çalışan insanın değeri bu süreçte bir kez daha anlaşılmış oldu” dedi.
“Narenciye’de yüzde 80, zeytinde yüzde 40 zarar söz konusu”
Geçtiğimiz haftalarda yaşanan aşırı sıcaklıklardan dolayı narenciye ve zeytin bahçelerinde yaşanan zararlara da değinen Kendirlioğlu, “Özellikle Kuyucak bölgesinde narenciye de yaşanan yaklaşık 20 bin dönüm alanda yüzde 8090’ında dökülmeler meydana geldi. Bu konuda tarım il müdürümüz, milletvekilimizle beraber, bu bölgede yerinde incelemelerde bulunduk. Oradan aldığımız bilgilere göre, 90 milyonluk bir ciroya sahip Kuyucak bölgesinde bunun yüzde 80’inin zarar gördüğü, geri kalan yüzde 20’inin de çok ekonomik değeri olmadığını gözlemledik. Tabi bu sıcaklardan Nazilli ve Sultanhisar hattında kadar olan bölümde etkilenmiş. Tabi sadece narenciyede değil zeytinde de sıkıntılar var. Kuşadası ve Didim’de denize yakın serin yerlerinde, Kuyucak, Bozdoğan, Karacasu’nun yüksek kesimleri hariç Aydın’ın tamamında yüzde30, 40’lara varan zararların olduğunu biliyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalar ve raporlar hazırlanıyor. Bu zararlarla ilgili ne yapılabilir bunlara bakıyoruz. Bizim taleplerimizin başında Tarım Kredi ve Ziraat Bankası gibi kredi veren kuruluşların önümüzdeki yıldaki borçların ertelenmesi ile ilgili taleplerimiz var. Biz bunu şöyle istiyoruz, sadece bir yıl erteleme maalesef yetmiyor. Diğer yılında borcu geldiğinde üreticimiz bu konuda bir hayli zorluk çekiyor. Bu tür afetlerin olduğu yıllarda borçların ya sıfır faizli ya da düşük faizli 3 4 yıl gibi vadelere aktarılması konusunda taleplerimiz var. Özellikle bu pandemi sürecinde hemen hemen tüm sektörlere paketler açıklandı. Ama tarımla ilgili çok büyük bir paket açıklanmadı. Maalesef bu beklentilerimiz çok fazla dile getirilmedi. Tabi devletimizin de kendine göre imkanları var. Sadece mesela Ziraat Bankası’na olan Mayıs ve Haziran’daki borçlar ertelendi. Diğer on aydaki borçlar ertelenmedi. Biz bunun bir yıla yayılması gerektiğini her zaman söylüyoruz. Tarım olumsuz hava koşullarından etkilenen bir sektör. Bunun yanında tarım sigortaları da bir takım engeller tarafından bizim çiftçimize tam manasıyla hitap etmiyor” diye konuştu.

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