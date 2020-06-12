Kabak aşılı karpuzu ayırt etmenin inceliklerini anlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kabak aşılı karpuzu ayırt etmenin inceliklerini anlattı

DHA

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'da sezonun ilk karpuzları tezgahlardaki yerini almaya başladı. Bazı üreticiler, yüksek verim elde edip, dayanıklılık sağlamak için karpuza kabak aşısı yapıyor. Aydın'da 14 yıldır karpuz satarak geçimini sağlayan Ergün Akar (52), kabak aşılı karpuzu ayırt etmenin inceliklerini anlattı. Aydın'da mart ayında ekilen karpuzlar, hasadı yapılarak tezgahlarda yerini aldı. Hava sıcaklıklarının da yükselmesiyle karpuz satışlarında artış yaşanmaya başladı. Adana, Mersin ve Antalya karpuzundan sonra Aydın ve ilçelerinde üretilen karpuzlar da tüketicilerin en çok tercih...

Kabak aşılı karpuzu ayırt etmenin inceliklerini anlattı

<br>Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'da sezonun ilk karpuzları tezgahlardaki yerini almaya başladı. Bazı üreticiler, yüksek verim elde edip, dayanıklılık sağlamak için karpuza kabak aşısı yapıyor. Aydın'da 14 yıldır karpuz satarak geçimini sağlayan Ergün Akar (52), kabak aşılı karpuzu ayırt etmenin inceliklerini anlattı.<br>Aydın'da mart ayında ekilen karpuzlar, hasadı yapılarak tezgahlarda yerini aldı. Hava sıcaklıklarının da yükselmesiyle karpuz satışlarında artış yaşanmaya başladı. Adana, Mersin ve Antalya karpuzundan sonra Aydın ve ilçelerinde üretilen karpuzlar da tüketicilerin en çok tercih ettiği meyve haline geldi. Ancak, piyasadaki karpuzların yüzde 80'inin kabak köküne aşılama yapılarak üretilmesi kalite ve tadını etkiledi.<br>Aydın'da 14 yıldır karpuz satarak geçimini sağlayan Ergün Akar (52), kabak karpuzu ayırt etmenin inceliklerini şöyle anlattı:<br>"Kabak aşılı karpuzun sapı kalın, göbeği derin olur. İçinde damarı vardır, sert olur. Çekirdek karpuz ise göbeği yuvarlak ve sapı incedir. Üretici, hastalıklara karşı daha dayanıklı olduğu, kiloda ağır çektiği ve daha yüksek verim elde ettikleri için tercih ediyor. Çekirdek karpuzun raf ömrü kısadır. Çekirdek karpuz rafta kaldıkça içini çeker. Çünkü suyuyla yaşıyor. Kabak aşılı karpuz ise daha uzun süre dayanabilir."<br>Akar, şu an piyasada kabak karpuzun kalitesine göre kilosunun 1 lira ile 1,50 lira, çekirdek karpuzun ise 2 ile 2,5 lira arasında satıldığını söyledi.<br>'TERCİHİMİZ ÇEKİRDEK KARPUZ'<br>Çiçekçilik yapan Banu Eker de karpuz alırken, kabak aşılı değil, çekirdek karpuz almaya özen gösterdiklerini belirtip, "Sağlıklı yaşam için çekirdek karpuzu tercih ediyorum. Kabak aşılı karpuz değil, çekirdek karpuz yemek istiyoruz" dedi.<br>Melek Gürbüz ise lezzet olarak kabak aşılı karpuz yerine çekirdek karpuzu tercih ettiklerini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN <br>2020-06-12 08:52:01<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Şampiyonu Anıl Mert İmre, Kuşadası’nın gururu oldu
YEREL HABERLER Türkiye Şampiyonu Anıl Mert İmre, Kuşadası’nın gururu ...
Kuşadası’nda “ Kadına Yönelik Şiddet “ protesto edildi
YEREL HABERLER Kuşadası’nda “ Kadına Yönelik Şiddet “ protesto ...
Polis Aydın'da uyuşturucuya geçit vermiyor
YEREL HABERLER Polis Aydın'da uyuşturucuya geçit vermiyor
Nazilli Dörtyol Kavşağı’nda peyzaj çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Nazilli Dörtyol Kavşağı’nda peyzaj çalışmaları ...
Efeler’de pazar yerleri yeniden düzenlendi
YEREL HABERLER Efeler’de pazar yerleri yeniden düzenlendi
AK Partili Yavuz’dan, pamuk primi müjdesi
YEREL HABERLER AK Partili Yavuz’dan, pamuk primi müjdesi
Efeler Belediyesi yanan ev için kolları sıvadı
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi yanan ev için kolları sıvadı
Müstakil evde çıkan yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER Müstakil evde çıkan yangın çevredeki evlere ...
İsviçre'den Kuşadası'na 'güzel dokunuş'
YEREL HABERLER İsviçre'den Kuşadası'na 'güzel dokunuş'
Didim emniyeti hırsızlara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Didim emniyeti hırsızlara göz açtırmıyor
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Turizm Belgesi almaya hak kazandı
YEREL HABERLER Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Turizm Belgesi ...
Koruma altında olan Geyik Böceği heyecanlandırdı Davetsiz misafir heyecanlandırdı
YEREL HABERLER Koruma altında olan Geyik Böceği ...
Didim’de kaçak yapılaşmaya izin yok
YEREL HABERLER Didim’de kaçak yapılaşmaya izin yok
NAZGEM eğitime yeniden başlıyor
YEREL HABERLER NAZGEM eğitime yeniden başlıyor
Başkan Erden'den Gençlik ve Spor İl Müdürü Fillikçioğlu'na ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Erden'den Gençlik ve Spor İl Müdürü ...
Güvercinada'da özel alandaki 'tülüşah' çiçek açtı
YEREL HABERLER Güvercinada'da özel alandaki 'tülüşah' çiçek açtı
Kızılay, kuruluşunun 152. yılı anısına bin 152 fidan dağıttı
YEREL HABERLER Kızılay, kuruluşunun 152. yılı anısına bin 152 fidan ...
Aydın'da zihinsel engelli kadına sahte raporla tapuda işlem yapıldığı iddiası Zihinsel engelli kadının 600 bin TL’lik arsasının, 60 bin TL’ye alındığı ileri sürüldü
YEREL HABERLER Aydın'da zihinsel engelli kadına sahte raporla tapuda ...
Kekik toplamak için çıktığı arazide ölü olarak bulundu
YEREL HABERLER Kekik toplamak için çıktığı arazide ölü olarak ...
Sosyal mesafe cezası yiyen çevreciler, cezayı tepki göstermek için sosyal mesafeli eylem yaptı
YEREL HABERLER Sosyal mesafe cezası yiyen çevreciler, cezayı tepki ...
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden kan bağışı çağrısı
YEREL HABERLER Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden kan bağışı çağrısı
Nazilli Belediyespor'da idmanlar iptal
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'da idmanlar iptal
Kuşadası’nın emektar stadyumu Özer Türk, 30 yıl sonra yenilendi
YEREL HABERLER Kuşadası’nın emektar stadyumu Özer Türk, 30 yıl sonra ...
Kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X