Nazilli'deki antik kentler yüzey araştırması ve Sümer Basma Fabrikası restorasyonu için hizmet protokolü imzaları atıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli'deki antik kentler yüzey araştırması ve Sümer Basma Fabrikası restorasyonu için hizmet protokolü imzaları atıldı

İHA

Nazilli'deki antik kentler yüzey araştırması ve Sümer Basma Fabrikası restorasyonu için hizmet protokolü imzaları atıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve REYSAŞ Holding arasında Sümer Kampüsü’nde röleve, restütisyon ve restorasyon yapılmasına ilişkin ortak protokol ve yine ADÜ, REYSAŞ Holding ve Aydın il Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında ‘Aydın İli, Yenipazar İlçesi ‘Orthosia Antik Kent’ ve Nazilli İlçesi ‘Mastaura Antik Kenti’ arkeoljik yüzey araştırması çalışmalarına destek verilmesine ilişkin ortak hizmet protokolü imzalandı.
Aydın’ın Nazilli ilçesinde 1937 yılında Atatürk tarafından açılışı yapılan, kapandıktan sonra ADÜ’ye devredilerek 2005 yılından bu yana‘Sümer Kampüsü’ olarak kullanılmaya başlanan Sümerbank Basma Fabrikası’nın da içerisinde bulunduğu kampüste restorasyon çalışması yapılacak. Kampüs Sümer Basma Fabrikası’nın idare binası, sinema salonu ve giriş kapısında yapılacak çalışmalarla yeniden hayat bulacak.
ADÜ Sümer Kampüsü’nde gerçekleştirilen törene, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Aydın Müze Müdürü Abdulbari Yıldız, Aydın İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Doç. Dr. M. Umut Tuncer, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Sümer Kampüsü Koordinatörü ve Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetçioğlu, Nazilli Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Çağrı Köroğlu ve davetliler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Bulunduğumuz kampüs 1937 yılında imal edilmiş, 2005 yılında ADÜ himayesi altına alınmıştır. Ancak yaşanılan şansızlıklardan dolayı aktif olarak kullanılamaz hale gelmiştir. Fabrikanın üretim tesisleri ile idari ve sosyal binalarının bulunduğu 230 bin metrekarelik alan, günümüzde Nazilli Sümer Kampüsü olarak kullanılmaktadır. Kampüste ise Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Nazilli Meslek Yüksekokulu bulunmakta ve bu birimlerde yaklaşık 2 bin öğrenci eğitim görmektedir. 10 bin öğrencisi ile aktif olarak görev yapmaya çalışan üniversitemizin görev yetki ve sorumluluklarını daha da arttırarak devam ettirebilmesi için bazı ihtiyaçlar olduğunu ifade etmiştik. Bunlar zaman içerisinde yapılacak olan çalışmalar ile aktif hale geçecektir. Bunun örneklerinden bir tanesi de ADÜ Sümer Kampüsü’dür ” dedi.
“Manevi anlamı yüksek bir bölge”
Nazilli Kampüsü’nün ADÜ içerisinde en fazla verim alınan kampüslerden bir tanesi olduğuna dikkat çeken Rektör Aldemir, “İleriye dönük yapmış olduğumuz tüm projelerimizde öncelik hakkımızı bu bölgeye vererek devam etmekteyiz. 67 ay önce Nazilli Sümer Üniversitesi kurulması için şahsım Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a dosya sundum. Dolayısıyla bu bölgenin önemini çok iyi biliyoruz. Her aileye aş ve iş imkanı sağlayan Sümer Basma Fabrikası manevi açıdan çok değerli bir yerdir. Nazilli’de kiminle konuşursanız konuşun mutlaka buranın ekmeğini yediğini size söyleyecektir. Bu nedenle buranın yeniden hayat bulması bizim için çok değerlidir. Protokolün gerçekleşmesine emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.
“Hayal ettiğinizin çok daha üzerinde olacak”
Sümer Kampüsü’nde röleve, restütisyon ve restorasyon yapılmasını yürütecek olan REYSAŞ Holding adına konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven, “Buranın bu halini lütfen akıllarınıza kazıyın. İnşallah bittiğinde göreceksiniz hayal ettiğinizin çok daha üzerinde olacak. Geçen hafta ailemi buraya getirdim. Eşimin burayı gezerken gözleri doldu. Ailecek buraya aşık olduk. En yakın zamanda Türkiye’nin gurur duyacağı bir yer olacak” diye konuştu.
Protokol konuşmalarının ardından, taraflar arasında imza töreni gerçekleşmesi ile program sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Söke Belediyesi Burunköy Mahallesi mezarlık yolundaki çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Söke Belediyesi Burunköy Mahallesi mezarlık yolundaki ...
Aydın'da suç çetesine 4 tutuklama
YEREL HABERLER Aydın'da suç çetesine 4 tutuklama
Kontrolden çıkan otomobil site bahçesinin duvarında asılı kaldı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil site bahçesinin duvarında ...
Efeler’de yol çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Efeler’de yol çalışmaları devam ediyor
Emanet aldıkları mangal evlerini yaktı Taşınma hazırlıkları yaptıkları ev küle döndü
YEREL HABERLER Emanet aldıkları mangal evlerini yaktı Taşınma ...
Yaralı bulunan yavru baykuş tedaviye alındı
YEREL HABERLER Yaralı bulunan yavru baykuş tedaviye alındı
Nazilli testten geçti
YEREL HABERLER Nazilli testten geçti
Başkan Özcan; “Önce kendi insanımız kazansın”
YEREL HABERLER Başkan Özcan; “Önce kendi insanımız kazansın”
Germencik’te silah ticareti yapan 5 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Germencik’te silah ticareti yapan 5 kişi yakalandı
Kuşadası’nda cinayet zanlısı yapılan operasyonla yakalandı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda cinayet zanlısı yapılan operasyonla ...
Aydın’ın sıra dışı kaymakamı şaşırttı Önce gezgin sandılar, sonra Kaymakam çıktı
YEREL HABERLER Aydın’ın sıra dışı kaymakamı şaşırttı Önce gezgin ...
Efeler’de sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Efeler’de sahte içki operasyonu
Bozdoğan’daki kazada ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bozdoğan’daki kazada ağır yaralanan genç hastanede ...
Aperatif salonunda kavga çıktı, 1 kişi bıçaklandı
YEREL HABERLER Aperatif salonunda kavga çıktı, 1 kişi bıçaklandı
Şüpheli şahısların üzerinden silah ve uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli şahısların üzerinden silah ve uyuşturucu ...
Karacasu’da gece avına 8493 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Karacasu’da gece avına 8493 lira ceza kesildi
Aydın Tabip Odası; “Savunma Yürüyüşü’nü destekliyoruz
YEREL HABERLER Aydın Tabip Odası; “Savunma Yürüyüşü’nü destekliyoruz
İnsanlara olan güvenini kaybedince dağlarda yaşamaya başladı Naylon çadırda yaşam mücadelesi
YEREL HABERLER İnsanlara olan güvenini kaybedince dağlarda yaşamaya ...
Havalar ısınınca 'Patlıcan Vadisi' hareketlendi Bu semtte her yıl 3 bin 500 ton patlıcan oyulup kurutuluyor
YEREL HABERLER Havalar ısınınca 'Patlıcan Vadisi' hareketlendi Bu ...
Uzmanlardan kronik kalp-damar hastalığı olanlara uyarı “Genç olsanız bile bu dönemde tedavinizi aksatmayın”
YEREL HABERLER Uzmanlardan kronik kalp-damar hastalığı olanlara ...
Aydın’da başıboş köpekler çobanların korkulu rüyası oldu Sokak köpekleri koyun sürülerine saldırdı, çok sayıda koyun telef oldu
YEREL HABERLER Aydın’da başıboş köpekler çobanların korkulu rüyası ...
Babalar günü ‘Arabada Sinema’ etkinliği ile kutlandı
YEREL HABERLER Babalar günü ‘Arabada Sinema’ etkinliği ile kutlandı
Polis dronu trafik kusurlarını kayda aldı, dakikada 176 lira 47 kuruş ceza kesildi
YEREL HABERLER Polis dronu trafik kusurlarını kayda aldı, dakikada ...
Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X