Söke'de park halindeki araç yandı

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Aydın'ın Söke ilçesinde park halinde alev alan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, İsmet İnönü caddesi bulunan marketin önünde park halindeki 06 AC 2723 plakalı otomobil bir anda yanmaya başladı. Yangını görenler itfaiye ve 112 acil servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangına müdahale ederek söndürdü. Aracın sahibi A.K ise yanan aracına bakarak ağladı.

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