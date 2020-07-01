Yüzmek için denize giren genç, Kuşadası Körfezi’nde kayboldu Sahil güvenlik ekipleri 16 yaşındaki genci bulmak için çalışma başlattı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denize giren 16 yaşındaki bir genç, akıntıya kapılarak denizde kayboldu. Kuşadası Körfezi’nde denizde kaybolan çocuğun bulunması için sahil güvenlik ekipleri arama çalışması başlattı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir’de yaşayan ve tatil için Kuşadası’ndaki arkadaşlarının yanına gelen 16 yaşındaki Atakün Aygören, arkadaşlarıyla birlikte Davutlar Mahallesi'ndeki bir plajda denize girdi. Yüzerken akıntıya kapılan ve çırpınmaya başlayan Aygören, arkadaşlarının yanında bir anda gözden kayboldu. Tüm çabalarına rağmen gence ulaşamayan plaj cankurtaranı, durumu polis ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sahil güvenlik ekipleri, gencin denizde kaybolması üzerine arama çalışması başlattı. Tüm kıyıları tek tek tarayan sahil güvenlik ekiplerine bağlı dalgıçlar denizde kaybolan gence ulaşamadı.

Olay yerinde çalışmalar devam ediyor.

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