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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Söke'de husumetli aileler kavga etti: 2 ölü, 2 yaralı

DHA

Söke'de husumetli aileler kavga etti: 2 ölü, 2 yaralı

<br>İslam KELEŞ/SÖKE (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde, husumetli iki aile arasında çıkan, yakınlarının da dahil olduğu silahlı kavgada Hakan Kalkan (34) ve Mehdi Demir (30) öldü, 2 kişi de yaralandı. Polis, kavgaya karıştıkları belirlenen 2 kişiyi gözaltına aldı.<br>Savuca Mahallesi'nde bir süredir husumetli olan Demir ve Tekgöz ailelerinin bireyleri arasında, saat 05.30 sıralarında kavga çıktı. Tarafların diğer yakınlarının da karıştığı silahlı kavgada, Hakan Kalkan, Mehdi Demir, Mahir T. Tekgöz (39) ve Tahir Tekgöz (35) yaralandı. Silah seslerine uyanan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan kafeterya işletmecisi Mehdi Demir, yaşamını yitirdi. Diğer 3 yaralı ise Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hakan Kalkan da doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.<br>Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kavgaya karıştıkları belirlenen Ercan T. ve Onur T.'yi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Söke İslam KELEŞ<br>2020-07-06 13:04:51<br>

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