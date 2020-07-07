Didim'de sezonun ilk lavanta hasadı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Didim'de sezonun ilk lavanta hasadı yapıldı

İHA

Didim'de sezonun ilk lavanta hasadı yapıldı

Didim Belediyesi tarafından 2015 yılında kurulan ve Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Fidanlığı'nda sezonun ilk lavanta hasadı gerçekleştirilerek yağ sıkımı yapıldı.

Didim’de sezonun ilk lavanta hasadı Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, 24 Dönem CHP Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, İYİ Parti Didim İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsener, Belediye Başkan Yardımcıları Zeynel Şener, E. Öznur Gündoğdu, Yusuf Deveci, Belediye Meclis üyeleri Cengiz Kızıldağ, Kerim Küsmez, Ali Çağlar ve Didimli vatandaşların katılımı ile gerçekleşti.

Didimli vatandaşlar lavanta hasadına yoğun bir katılım gösterdi. Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, lavanta hasadını vatandaşlarla birlikte gerçekleştirirken, hasat sonrası Başkan Atabay ilk lavanta sıkımı gerçekleştirerek sezonun ilk lavanta yağını elde etti. Ziyaretçiler lavanta toplarken bir yandan da mor lavanta tarlasında fotoğraf çekildi.

Hedef 100 litre lavanta yağı
Başkan Atabay’ın da katıldığı hasadın ilk gününde, 290 kiloluk lavantadan 3,5 litrelik yağ elde edilirken, önümüzdeki günlerde devam edecek hasatlarla birlikte toplam 100 litre yağ elde edilmesi hedefleniyor. Sıkımların ardından yağlar şişelenerek Didyma markası adı altında satışları gerçekleştirilecek.

Seneye festival havasında olacak
Sezonun ilk hasadını gerçekleştirdiklerini belirten Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, "Yaklaşık 11 dönümlük alanda kurulu olan lavanta tarlasında ilk hasadı ve sıkımını vatandaşlarımızın katılımı ile gerçekleştirdik, önümüzdeki yıl bu tarihlerde bu hasadı lavanta festivali havasında gerçekleştirmek istiyoruz, katılım gösterip bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim” dedi.
Hasat sonrası belediye tarafından kurulan ikram aracında vatandaşlara, ikramlarda bulunuldu. Hasadı takip etmek isteyen ve serayı görmek isteyen vatandaşlar için, 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde 09.00 ile 11.00 saatlerinde city bus (üstü açık otobüs) Didimlileri ve tatilcileri Lavanta Hasadı’na ücretsiz olarak taşıyacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın'da kamyonet, traktöre çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Aydın'da kamyonet, traktöre çarptı: 2 yaralı
Büyükşehir, Ata Tohumları'ndan üretilen ürünleri aracısız olarak halk ile buluşturuyor
YEREL HABERLER Büyükşehir, Ata Tohumları'ndan üretilen ürünleri ...
Vali Aksoy Adnan Menderes Müzesi’ni inceledi
YEREL HABERLER Vali Aksoy Adnan Menderes Müzesi’ni inceledi
Germencik'te sabah sporları devam ediyor
YEREL HABERLER Germencik'te sabah sporları devam ediyor
Haziran ayında 16 firmaya ceza kesildi
YEREL HABERLER Haziran ayında 16 firmaya ceza kesildi
Nazilli'de belediye personeline korona eğitimi verildi
YEREL HABERLER Nazilli'de belediye personeline korona eğitimi ...
Ateşin üzerine düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ateşin üzerine düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Sulamak için indiği bahçesinde ölü bulundu 
YEREL HABERLER Sulamak için indiği bahçesinde ölü bulundu 
Ülke genelinde 249 kişiyi dolandıran çete çökertildi
YEREL HABERLER Ülke genelinde 249 kişiyi dolandıran çete çökertildi
Site yöneticisi, eski yöneticiyi 'gelir gider' kavgasında bıçakladı
YEREL HABERLER Site yöneticisi, eski yöneticiyi 'gelir gider' ...
Motosikletler çarpıştı: 1'i kadın, 3 yaralı
YEREL HABERLER Motosikletler çarpıştı: 1'i kadın, 3 yaralı
Söke'de husumetli aileler kavga etti: 2 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Söke'de husumetli aileler kavga etti: 2 ölü, 2 yaralı
Başkan Günel’in yol yapım seferberliği devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Günel’in yol yapım seferberliği devam ediyor
Balkan ailesinden, Milletvekili Savaş’a ‘Ambulans Uçak’ teşekkürü
YEREL HABERLER Balkan ailesinden, Milletvekili Savaş’a ‘Ambulans ...
Site yöneticileri kavga etti, bir kişi bıçaklandı
YEREL HABERLER Site yöneticileri kavga etti, bir kişi bıçaklandı
Aydın’da 23 bin 894 araca 11 Milyon lira cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Aydın’da 23 bin 894 araca 11 Milyon lira cezai işlem ...
Aydın’da uyuşturucu operasyonu, narkotik ekipleri zehirletmedi
YEREL HABERLER Aydın’da uyuşturucu operasyonu, narkotik ekipleri ...
İYİ Partili yöneticilerden Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ne ziyaret
YEREL HABERLER İYİ Partili yöneticilerden Sokak Hayvanları ...
“İnsanlarda görülen hastalıkların yüzde 61’i hayvan kaynaklı” Başkan Şahin’den, Dünya Zoonoz Günü açıklaması
YEREL HABERLER “İnsanlarda görülen hastalıkların yüzde 61’i hayvan ...
Aydın’da aşırı sıcaklar nedeniyle uyuyamayan vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi
YEREL HABERLER Aydın’da aşırı sıcaklar nedeniyle uyuyamayan ...
Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 3 yılda 15 bin olaya müdahale etti
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 3 yılda 15 bin ...
Başkan Özmeriç’ten sürücülere ‘sıcaklık’ uyarısı Dikkat dağınıklığına neden olan aşırı sıcaklarda daha dikkatli olunmasını istedi
YEREL HABERLER Başkan Özmeriç’ten sürücülere ‘sıcaklık’ ...
İncir bahçelerinde Kırmızı Örümcek mücadelesi sürüyor
YEREL HABERLER İncir bahçelerinde Kırmızı Örümcek mücadelesi sürüyor
Büyükşehir Belediyesi il genelinde yol çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi il genelinde yol çalışmalarını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X