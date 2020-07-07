Didim'de sezonun ilk lavanta hasadı yapıldı

Didim Belediyesi tarafından 2015 yılında kurulan ve Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Fidanlığı'nda sezonun ilk lavanta hasadı gerçekleştirilerek yağ sıkımı yapıldı.



Didim’de sezonun ilk lavanta hasadı Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, 24 Dönem CHP Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, İYİ Parti Didim İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsener, Belediye Başkan Yardımcıları Zeynel Şener, E. Öznur Gündoğdu, Yusuf Deveci, Belediye Meclis üyeleri Cengiz Kızıldağ, Kerim Küsmez, Ali Çağlar ve Didimli vatandaşların katılımı ile gerçekleşti.



Didimli vatandaşlar lavanta hasadına yoğun bir katılım gösterdi. Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, lavanta hasadını vatandaşlarla birlikte gerçekleştirirken, hasat sonrası Başkan Atabay ilk lavanta sıkımı gerçekleştirerek sezonun ilk lavanta yağını elde etti. Ziyaretçiler lavanta toplarken bir yandan da mor lavanta tarlasında fotoğraf çekildi.



Hedef 100 litre lavanta yağı

Başkan Atabay’ın da katıldığı hasadın ilk gününde, 290 kiloluk lavantadan 3,5 litrelik yağ elde edilirken, önümüzdeki günlerde devam edecek hasatlarla birlikte toplam 100 litre yağ elde edilmesi hedefleniyor. Sıkımların ardından yağlar şişelenerek Didyma markası adı altında satışları gerçekleştirilecek.



Seneye festival havasında olacak

Sezonun ilk hasadını gerçekleştirdiklerini belirten Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, "Yaklaşık 11 dönümlük alanda kurulu olan lavanta tarlasında ilk hasadı ve sıkımını vatandaşlarımızın katılımı ile gerçekleştirdik, önümüzdeki yıl bu tarihlerde bu hasadı lavanta festivali havasında gerçekleştirmek istiyoruz, katılım gösterip bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim” dedi.

Hasat sonrası belediye tarafından kurulan ikram aracında vatandaşlara, ikramlarda bulunuldu. Hasadı takip etmek isteyen ve serayı görmek isteyen vatandaşlar için, 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde 09.00 ile 11.00 saatlerinde city bus (üstü açık otobüs) Didimlileri ve tatilcileri Lavanta Hasadı’na ücretsiz olarak taşıyacak.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.