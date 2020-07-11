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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adnan Menderes’in hatırası doğup büyüdüğü memleketinde yaşatılacak

İHA

Aydın'ın Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesinde bulunan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi açılış için gün sayıyor. Merhum Başbakanlardan Demokrasi Şehidi Adnan Menderes adına yapılan ilk demokrasi müzesi olma unvanı taşıyan müzede son rötuşlar yapılıyor. Müzenin tefrişi için de çalışmalar sürüyor.

Adnan Menderes’in hatırası doğup büyüdüğü memleketinde yaşatılacak

Aydın’ın Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesinde bulunan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi açılış için gün sayıyor. Merhum Başbakanlardan Demokrasi Şehidi Adnan Menderes adına yapılan ilk demokrasi müzesi olma unvanı taşıyan müzede son rötuşlar yapılıyor. Müzenin tefrişi için de çalışmalar sürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu’nun talimatı ile Aydın Valiliği tarafından Menderes’in yaşadığı Çakırbeyli Mahallesi ve mahallenin bağlı olduğu Koçarlı ilçesinin 52 mahalle muhtarından Adnan Menderes ile ilgili her türlü doküman, hatıra ve o döneme ait malzemelerin müzeye ulaştırılması isteniyor. Muhtarları ağırlayan müzede eksiklerin tamamlanması için de hazırlıklar hızla devam ediyor.
1957 yılında Başbakan Adnan Menderes tarafından yapılan ve köyü Çakırbeyli’ye geçişi sağlayan Çine Çayı üzerindeki köprünün tam karşısında bulunan 90 dönümlük arazi üzerine yapılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’ni gezen muhtarlar adeta geçmişi yaşadıklarını söylediler.
Merhum Adnan Menderes’in Çine Çayı üzerinde 1957 yılında yaptırdığı köprünün karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Aydın Valiliği tarafından yaptırılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi bütün ihtişamı ile Merhum Başvekilin anılarını yaşatmak için bekliyor.

Tutuklu kaldığı yıllarda dönemim İç İşleri Bakanı İbrahim Ethem Menderes’e “Bizim siyasette ne işimiz var. Eğer buradan kurtulursak oturacağım Çine Çayı'nın kenarındaki söğüt ağaçlarının dibine, başımı göğe çevireceğim, söğüt yapraklarının yüzümde dolaşmasının bana getireceği saadetle yetineceğim. Hiçbir şeye karışmayacağım" sözlerinde belirttiği yerde 2019 yılının Mart ayında yapımına başlanan Müzenin önümüzdeki aylarda açılacağı belirtildi.
Müzeyi ziyaret eden muhtarlara 90 dönümlük arazide yapılacaklardan söz eden Müze sorumlusu Dr. Bircan Kayacan, Menderes’in hatıraları ile ilgili destek istedi. Kayacan, “Bilindiği üzere merhum Başbakan Demokrasi Şehidi Adnan Menderes’in anılarını yaşatmak için oluşturulan müzenin önemi çok büyük. Burada O’nun anılarını yaşatacağız. Adnan Menderes’in kişisel eşyaları ile birlikte o döneme ait dokümanların bulunduğu 3 kattan oluşan müzenin yanı sıra cami restoran, mesire alanı, yel değirmenleri, sergi alanları ve peyzaj alanları bulunuyor. Müzemiz anılarla canlı kalacak bir müze ve biz Adnan Menderes ile ilgili elinde eşya ve belge bulunan herkesten destek bekliyoruz. Aynı zamanda da Adnan Menderes ile tanışan, konuşan, anısı olan herkesle konuşarak görüntülü belge de oluşturuyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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