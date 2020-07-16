Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimliği’ne ‘Tetik’ atandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimliğine Uzman Doktor Engin Tetik atandı.

Çine Devlet Hastanesi Başhekimi olarak 2016 yılının Ocak ayından bu yana görev yapan Çocuk Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Engin Tetik Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atandı. Tetik bugün itibari ile yeni görevine başladı. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Tetik’e yeni görevinde başarılar diledi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.