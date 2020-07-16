Didim'li Zeliha Erdemir davasında karar verildi Eski eş Cem Kara'ya 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Aydının Didim ilçesinde yaşayan “Ölmeden sesimi duyun” çağrısı ile kamuoyunun dikkatini çeken Zeliha Erdemir’in davasında karar çıktı. Erdemir’e şiddet uygulayan ve uzaklaştırma kararıyla beline takılan elektronik kelepçeyi kırdığı için tutuklu yargılanan eski eş Cem Kara’ya mahkeme tarafından 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Zeliha Erdemir, 5 yıl önce boşandığı eşi Murat Cem Kara'nın kendisini ölümle tehdit ettiği iddiasının ardından sosyal medyada “Ölmeden sesimi duyun” çağrısı ses getirmişti. Didim’deki bazı avukatlar, Erdemir’in sesine kulak vererek davaya müdahil olmuş ve yargı süreci devam ettirilmişti. Erdemir hakkında koruma tedbiri kararının uygulanması için avukatlar nezdinde girişimde bulunulmasının ardından, eski eş Murat Cem Kara'ya güvenlik güçlerince kararın bildirilmesiyle birlikte, 3 ay süreyle elektronik kelepçe takılmıştı. Eski eş Kara, belindeki elektronik kelepçeyi kırınca tutuklanarak ceza evine gönderilmişti.

"Mahkeme kararı açıkladı"

Erdemir'e fiziki ve psikolojik şiddet uygulandığı iddiasıyla eski eş Kara hakkında Didim 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 19'uncu duruşmasında karar çıktı. Zeliha Erdemir ile avukatlarının katıldığı davaya Segbis ile bağlanan Kara'ya, mahkeme tarafından eski eşini kasten yaralamadan 1 yıl 6 ay hapis, tehditten 1 yıl 6 ay hapis ve hakaretten 8 ay 30 gün hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca cezaların ertelenmesine ve paraya çevrilmesine yer olmadığına hükmedildi.

"Zeliha Erdemir karardan mennun"

Mahkemenin kararını değerlendiren Zeliha Erdemir, “19'uncu duruşmada nihayet karar açıklandı. Başıma daha büyük bir felaket gelmeden hak ettiği cezayı aldığı için mutluyum. Kabuslarım sona erdi" şeklinde konuştu. Kara’ya verilen cezanın temyiz yolunun açık olduğu öğrenildi.

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