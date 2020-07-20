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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Kavuklunun Mesleği” ilk gösterimine başlıyor

İHA

Efeler Belediyesi'nin düzenlediği çocuk orta oyunu "Kavuklu'nun Mesleği", Efelerli çocuklarla buluşuyor. Ali Büyükkartal, Sait Ateş Bars ve Zeynep Güngörenler'in rol aldıkları oyun, 21 Temmuz Salı Günü saat 20.30'da Çeştepe Mahallesi'nde perdelerini ilk kez açacak.

“Kavuklunun Mesleği” ilk gösterimine başlıyor

Efeler Belediyesi’nin düzenlediği çocuk orta oyunu “Kavuklu’nun Mesleği”, Efelerli çocuklarla buluşuyor. Ali Büyükkartal, Sait Ateş Bars ve Zeynep Güngörenler’in rol aldıkları oyun, 21 Temmuz Salı Günü saat 20.30’da Çeştepe Mahallesi’nde perdelerini ilk kez açacak.
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ilçede yaşayan çocukları sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Başkan Atay’ın, korona virüs salgınından önce her çarşamba rutin haline getirdiği Efelerli çocuklarla sinema ve müze ziyaretleri, koronavirüs tedbirleri gereği askıya alınmıştı. Etkinliğe pandemi sebebiyle ara verdikleri için üzgün olduğunu ifade eden Başkan Atay, çocuklara bu durumun tiyatro ile telafi edileceğinin sözünü vermişti.
Normalleşme dönemine geçilmesinin ardından uygulanan kontrollü sosyal hayat ile Başkan Atay verdiği sözü tuttu. Efeler Belediyesi’nin düzenlediği organizasyonla Ali Büyükkartal’ın yazıp yönetiği, Sait Ateş Bars ve Zeynep Güngörenler ile birlikte sahne aldığı “Kavuklu’nun Mesleği” isimli çocuk orta oyunu Efelerli minikler için sahneleniyor.
Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun çokça sevilen türü olan orta oyununun, çocuk sanatçılar tarafından sahnelendiği tek perdelik “Kavuklu’nun Mesleği”, 21 Temmuz Salı günü Çeştepe Mahallesi Belediye Meydanı’nda ilk gösterimine başlıyor. Efeler’in çeşitli mahallelerinde 4 gün boyunca sahnelenecek oyun, 22 Temmuz Çarşamba günü Dalama Yeniköy Mahallesi Pazar Yeri’nde, 23 Temmuz Perşembe günü Umurlu Mahallesi Mustafa Yılmaz Parkı’nda ve son olarak 24 Temmuz Cuma günü Pınarbaşı Mesire Alanı’nda saat 20.30’da izleyicilerin beğenisine sunulacak.

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