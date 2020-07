Ustası azalınca semerciler randevu ile çalışmaya başladı Aydın’da incir sezonu öncesi yük hayvanları bakıma alındı

Asırlarca ulaşım ve taşımada kullanılan at, katır ve eşeklerin sırtına yük bağlamak ve binmek için kullanılan semerler ve bu mesleği yapan semerciler, teknolojiye yenik düşünce Aydın’da en çok ihtiyaç duyulan meslek erbabı semerciler oldu. Aydın’ın Köşk ilçesi ve Dalama çevresinde faaliyet gösteren tek semerci de randevu ile çalışmaya başladı.

Dağlarından yağ ovalarından bal akan Efeler Diyarı Aydın’da semer ustaları azalınca, hayatta kalan az sayıdaki semerci de dağ köylerinde halen at, eşek ve katırlarla yük taşımacılığı yapan çiftçilerin ihtiyacını karşılayamaz hale geldi.

Bir zamanlar Aydın’da yük hayvanlarının yaygın olarak kullanıldığı her köyde semerci ve nalbantlar bulunurken bugün ilçede bile semerci bulmanın zorlaştığını belirten Ilıdağlı çiftçilerden Eyüp Yeşil, “Eskiden araba tamircisi bulmak zordu, şimdi semer tamircisi ve nalbant bulmak zorlaştı. Önümüzdeki ay incir hasadı başlayacak. Arazilerimiz engebeli ve araç ile ulaşım olmadığı için halen taşıma işlemelerini yük hayvanları ile yapıyoruz. Dağ köylerinde yük hayvanı kullananlar için semerci ve nalbant bulmak zorlaştı” diyerek semerlerin bakım ve onarım işlerini randevu ile yaptırdıklarını söyledi.

“En genç semerci 44 yaşında”

Türkiye’nin en önemli incir ve kestane üretim merkezlerinin başında gelen Köşk ilçesinde eski semercilerin vefat etmesi ya da mesleği icra edemeyecek kadar yaşlanmasının ardından köylülerdeki semer işlerini yürüten en genç semerci 44 yaşındaki Dalamalı Murat Arslan oldu. Aydın’da baba mesleği semerciliği yürüten nadir isimlerden biri olan Murat Arslan, dükkana çevirdiği minibüsü ile köy köy dolaşıp adeta kamu hizmeti vermeye başladı. Babası Dalamalı Semerci Erol’un tüm maharetlerini sergileyen Arslan, “Bizim meslek unutulmaya yüz tutunca yeniden kıymetlendi. Eskiden her köyde olduğu için motorlu taşıt kullanımı yaygınlaşınca semercilik mesleği karın doyurmaz olmuş. Eski semerciler de aç kalır diye çırak yetiştirmemiş. Ben baba mesleği olduğu için bu işi de öğrendim. Semer yapacak kimse kalmayınca şimdi siparişlere yetişmekte zorlanıyoruz. Bu nedenle randevu sistemi ile çalışıp köy köy dolaşarak vatandaşın işini görmeye gayret ediyoruz” diye konuştu.

