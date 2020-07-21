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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tuncer'den Yörük Ali Efe Müzesi ziyareti

İHA

Tuncer'den Yörük Ali Efe Müzesi ziyareti

Aydın İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, Yenipazar'da bulunan Yörük Ali Efe Müzesi'nde incelemelerde bulundu.
Milli Kahraman Yörük Ali Efe’nin İzmir’den dönüşünden ölümüne kadar yaşadığı Yenipazar ilçe merkezindeki evi 1980’li yıllarda çıkan yangında tamamen yandı. 1995 yılında Aydın Valiliği tarafından Kültür Bakanlığı'na yapılan öneri kabul görerek, Yörük Ali Efe’nin mirasçıları evin müze yapılması koşulu ile evi Kültür Bakanlığı'na bağışladılar. Tahsis işlemleri 1999 yılında tamamlanarak, evin aslına uygun restorasyonu ve bahçe tanzim çalışmaları sonucu teşhire hazır hale getirildi. Yörük Ali Efe’nin kullandığı şahsi eşyaları da varisleri tarafından müzeye bağışlandı. Aydın Müzesi Etnografya seksiyonundan devredilen eserlerin yanı sıra, Aydın Müzesi Kıymet Takdir Komisyonu’nca piyasadan alınan ve vatandaşların bağışladığı malzemelerle yapılan teşhir çalışmaları kısa sürede tamamlandı. Yörük Ali Efe’nin Muslukuyu Mezarlığı’ndaki mezarı da Bakanlar Kurulu kararı ile müze bahçesindeki yerine taşındı. Yörük Ali Evi Müzesi Aydın Müzesi Müdürlüğü bağlı bir birim olarak 8 Haziran 2001 tarihinde ziyaretçi kabulüne başladı. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden ile birlikte 2001 ziyarete açılan Yörük Ali Efe Müzesi'ni ziyaret etti. İl Kültür Turizm Müdürü Tuncer, müzede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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