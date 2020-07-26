Vali Aksoy’dan Vergi Dairesi Başkanlığı’na ziyaret

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Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Vergi Dairesi Başkanlığı’nı ziyaret etti.



Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kocaeli’nden Aydın’a atanan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, kurum ziyaretlerini sürdürüyor. Kurumları ziyaret ederek gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgiler alan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Vergi Dairesi Başkanlığı’nı ziyaret etti.



Vali Hüseyin Aksoy, Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu ve kurum personellerinden, mükellef hizmetleri, beyannameler, vergiler, interaktif işlemler ve kurum çalışmaları hakkında brifing aldı.



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