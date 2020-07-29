Kuşadası, Kurban Bayramı'na hazır

Kuşadası Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kurbanlıkların korona virüs tedbirleri kapsamında hijyenik bir ortamda satış ve kesim işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli hazırlıkları tamamladı. Kuşadası merkez, Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde belirlenen kurban satış alanlarının girişine dezenfektan tünelleri yerleştirilirken maske ve sosyal mesafe kontrolü yapılıyor.

Normalleşme sürecinin başlamasının ardından toplum sağlığını korumak üzere korona virüs tedbirlerini elden bırakmayan Kuşadası Belediyesi, vatandaşların kurban ibadetlerini huzurlu ve sağlıklı bir ortamda yerine getirebilmesi için çalışmalarını tamamladı. Kurbanlık satışı, Kuşadası Belediyesi’nin denetiminde kentin 3 farklı noktasında başladı. Kuşadası Kuştur Mevkii Deve Güreşi Arenası, Davutlar Futbol Sahası arkası ve Güzelçamlı Millipark Caddesi üzerinde bulunan alana kurulan kurban satış noktalarında, sağlık raporları denetimi ve sağlık kontrolleri Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan büyük ve küçükbaş hayvanlar satılıyor. Girişlerin tek bir noktadan yapıldığı satış alanları Kuşadası Belediyesi tarafından belirli aralıklarla dezenfekte ediliyor. Öte yandan vatandaşlar satış alanlarının girişine kurulan dezenfektan tünellerinden geçtikten sonra içeriye alınıyor. Satış alanlarının içerisinde ise görevliler tarafından sosyal mesafe denetimi yapılıyor.

Kuşadası, Davutlar ve Güzelçamlı’da kurban satış ve kesim alanlarını belirleyen belediye bayramın ilk iki günü Kuşadası Belediyesi Mezbahasında ücretsiz kesim hizmeti verecek. Bayramın birinci günü küçükbaş, bayramın ikinci günü ise büyükbaş hayvanların kesimi profesyonel kasaplar tarafından yapılacak. Davutlar Mezbahasında ve Güzelçamlı Başçeşme Caddesi üzerinde belirlenen kesim alanında ise Kuşadası Belediye Meclisi’nde alınan karar doğrultusunda bayramın birinci günü küçükbaş, ikinci günü ise büyükbaş hayvanların kesimi ücretli olarak yapılacak. Kuşadası Kaymakamlığı Kurban Kesim Komisyonu’nun belirlediği alanlar dışında kurban kesimi yapılmaması içinse Kuşadası Belediyesi ekipleri bayram boyunca görev başında olacak.



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