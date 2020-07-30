Efeler'de bayram öncesi çöp konteynerleri yenilendi

Efeler Belediyesi, ilçe genelindeki eskiyen çöp konteynerlerini yenileme çalışmalarını Kurban Bayramı öncesinde de sürdürdü. Belediye çalışanları, büyük çöp konteynerinin konulamadığı dar sokaklarda eskimiş çöp konteynerlerini, aynı boyuta sahip yeni konteynerler ile değiştirdi.

“Temiz Çevre, Temiz Efeler” misyonuyla ilçe genelinde daha hijyenik bir yaşam alanı oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın, kentin Kurban Bayramı’na her alanda hazırlanması için verdiği talimatla kolları sıvayan Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 150 yeni konteyneri ilçe genelindeki sokaklara yerleştirdi. Büyüklükleri nedeniyle yeni nesil çöp konteynerlerinin yerleştirilmesinin mümkün olmadığı dar sokaklara konuşlandırılan yeşil konteynerlerle bayramda bakteri, virüs ve koku oluşumunun önüne geçilmesi amaçlanıyor.

İlçede bayram coşkusunun daha sağlıklı bir ortamda yaşanması için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını söyleyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Efeler Belediyesi olarak tüm birimlerimiz, pandemi sürecinde canla başla çalışmaya devam ediyor. Her sene yenileri ile değiştirdiğimiz konteynerlerimizi bu sene pandemi sebebiyle daha erken yeniledik. Kurban Bayramı öncesinde Efeler’de daha sağlıklı bir bayram yaşanması için ekiplerimiz, bu çalışmayı öne alarak 150 yeni konteyneri şehrin çeşitli bölgelerine yerleştirdiler. Tüm vatandaşlarımızın pandemi tedbirlerine uyarak iyi bir bayram geçirmelerini dilerim” dedi.

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