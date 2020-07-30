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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası’nda bayram hazırlıkları tamamlandı

İHA

Türkiye'de korona virüs vakasının görüldüğü ilk günden itibaren salgın hastalıkla mücadelesini aralıksız sürdüren Kuşadası Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi kent genelindeki ortak kullanım alanlarında dezenfekte ve temizlik çalışması yaptı.

Kuşadası’nda bayram hazırlıkları tamamlandı

Türkiye’de korona virüs vakasının görüldüğü ilk günden itibaren salgın hastalıkla mücadelesini aralıksız sürdüren Kuşadası Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi kent genelindeki ortak kullanım alanlarında dezenfekte ve temizlik çalışması yaptı.
Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’nda, Kurban Bayramı öncesi ilçe genelindeki ortak kullanım alanları dezenfekte edildi. Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatı ile harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne (TİM) bağlı 95 kişilik özel ekip, toplu taşıma araçları, camiler, dolmuş durakları, çocuk parkları, mezarlıklar, hayvan kesim yerleri ile halkın yoğun olarak kullandığı alt geçitlerde dezenfekte çalışması yaptı. Ayrıca yerli ve yabancı turistlerin sıkça uğrayıp alışveriş yaptığı çarşı ve sokaklar da 90 derecelik köpüklü suyla temizlendi.
“Sosyal mesafeye uyalım”
Normalleşme sürecine geçilmesine rağmen koronavirüs tehlikesinin henüz ortadan kalkmadığını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Dezenfekte işlemlerimiz Kurban Bayramı boyunca aralıksız devam edecek. Kentimizde yaşayan hemşehrilerimiz ile ilçemize gelecek misafirlerimize en güvenli tatil ortamını sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Lütfen bayram süresince sosyal mesafe kuralına uyup hijyen kurallarına dikkat etmeyi unutmayalım” diye konuştu.

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