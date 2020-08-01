Kuşadası’nda korona virüs denetimleri bayramda da sürdürüyor

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Kuşadası Kaymakamlığı tarafından oluşturulan komisyon, korona virüs salgınıyla ilgili denetimlerini bayram boyunca da sürdürüyor.

Tatilcilerin daha sağlıklı şartlarda tatil yapabilmesi için 4 günlük Kurban Bayramı boyunca görevine devam eden komisyon, işyerlerini tek tek gezerek kontroller yaptı ve uyarılarda bulundu. Polis, zabıta, sağlık ve tarım ekiplerinin görev aldığı komisyon üyeleri, özellikle otel, restoran ve eğlence yerlerinin yanında kurban kesim alanlarında kontroller yaptı.

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