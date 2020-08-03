Söke'de tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu

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Burhan CEYHANİslam KELEŞ/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde, Kurban Bayramı tatili sonrası dönüşe geçen tatilciler, uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Kurban Bayramı'nın son gününde, dönüşe geçen tatilciler Söke-Milas yolunda trafik yoğunluğu oluşturdu. Bodrum, Milas ve Didim'de tatillerini geçiren vatandaşlar, akşam saatlerinde dönüşe geçince yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücülerin rahat seyahat etmesi için kavşaklarda trafik polisleri görev yaptı. Yaşanan yoğunluktan dolayı yollar zaman zaman trafiğe tıkandı. Drone ile trafik akışı anbean takip edildi.DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHANİslam KELEŞ

2020-08-03 19:31:09



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